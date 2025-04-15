Сі не пішов на поступки в перемовинах з президентом Франції: ЗМІ назвали причини

Президент Китаю Сі Цзіньпін не пішов на жодні поступки під час переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном, незважаючи на зусилля, спрямовані на поліпшення напружених відносин через торговельні суперечки та підтримку Пекіном вторгнення росії в Україну.