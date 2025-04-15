Мільярди комах, переважно мух, щороку мігрують через гірський перевал Піренеї між Францією та Іспанією, відіграючи важливу роль
запилювачів, борців зі шкідниками та переносників поживних речовин.
Археологи виявили на на Піренейському півострові поселення залізного віку 2200-річної давнини, яке було спустошене раптовою
пожежею. Відкриття дає уявлення про спосіб життя та економіку стародавнього народу.
Президент Китаю Сі Цзіньпін не пішов на жодні поступки під час переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном, незважаючи на зусилля, спрямовані на поліпшення напружених відносин через торговельні суперечки та підтримку Пекіном вторгнення росії в Україну.
Макрон і Сі пообідали в гірському ресторані на висоті 2150 метрів над рівнем моря в Піренеях, де в незвичній дипломатичній
обстановці обговорили проблему війни росії в Україні та питання торгівлі.