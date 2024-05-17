Археологи зазирнули у мить минулого Піренеїв завдяки 2200-річній спустошливій пожежі

На території Іспанії археологи досліджують руїни на місці спустошливої пожежі, яка відбулася 2200 років тому. Розкопки дають уявлення, як жили люди на Піренейському півострові у період Залізної доби. Про це пише Spektrum.de, передає УНН.

Деталі

Зруйнована будівля посеред Піренеїв свідчить про трагедію для людей, які там жили, - на місці поселення залізного віку Тоссаль-де-Бальтарга колись відбулась руйнівна пожежа. Як це часто буває в археології, трагедія одних людей є удачею для інших: пожежа, яка, ймовірно, знищила ціле поселення залізного віку на вершині пагорба у Піренеях, тепер дозволяє експертам унікально зазирнути в минуле.

Використовуючи руїни фермерського будинку, який поховав свої меблі в момент обвалу, фахівці змогли реконструювати, серед іншого, яких тварин тримали в якості домашньої худоби і як члени народу Керетани організовували свої кімнати.

Руйнування датується приблизно кінцем третього століття до нашої ери, моментом, коли Піренеї були втягнуті у Другу Пунічну війну та проходження військ Ганнібала - каже доктор Оріол Олесті Віла з Автономного університету Барселони, провідний автор статті в журналі “Frontiers in Environmental Archaeology”.

Арехологі проводять розкопки декількох старовинних будівель, позначених літерами.

"Цілком ймовірно, що насильницьке знищення пам'ятки було пов'язане з цією війною. Загальна пожежа вказує на антропогенне руйнування, навмисне і дуже ефективне - не тільки будівля G, але й усі будівлі на місці були зруйновані. У будівлі D ми знайшли цілу собаку, обгорілу...." - розповідають фахівці.

Корпус G мав два поверхи. Вогонь палав так сильно, що дах, опорні балки та дерев’яна верхня підлога впали, але деякі цінності вціліли: археологи знайшли залізну кирку та золоту сережку, заховані в маленькому горщику.

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Як вказується, верхній поверх, скоріше за все був розділений на приміщення для приготування їжі та текстильного виробництва. Було знайдено численні веретена та тягарці для ткацьких верстатів, які могли використовуватися для прядіння та ткацтва вовни овець і кіз, які жили на нижньому поверсі.

Археологи також знайшли їстівні зерна, як-от овес і ячмінь, і деякі посудини для приготування їжі із залишками, які показали, що люди, які використовували Будівлю G, пили молоко та їли тушковану свинину.

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Довідка

Розкопки поблизу кордону Іспанії з Андоррою та Францією показують картину аграрного суспільства, яке населяло неукріплене поселення на вершині пагорба в тісному контакті з поселеннями, розташованими далі в долині. Методи розведення худоби та землеробства були адаптовані до умов на висоті майже 1200 метрів. Зокрема, люди зосереджувалися на утриманні великої рогатої худоби, багато керамічних виробів виготовляли самі і лише трохи завозили з-за кордону.

Швидкий розвиток пожежі

Очевидно, кінець не настав несподівано, але був швидким: золота сережка, що досі лежить у невеликому контейнері, вказує на те, що мешканці сховали свої коштовності. Своє найбільше майно домашніх тварин вони забрали до підвалу, який слугував стайнею, але насправді був замалим для такої кількості тварин.

Хоча в будівлі G не було знайдено людських останків, шість тварин не втекли. Чотири вівці, коза та кінь, на яких, можливо, їздили верхи власники будівлі G, знаходились у своїх дерев’яних вольєрах із кормом. Вони навіть могли потрапити в пастку через зачинені двері, що пояснювало б виявлені в під’їзді спалені дрова. Також ізотопний аналіз показує, що деякі вівці раніше паслися на низинних пасовищах, можливо, за домовленістю з іншими громадами.

Ці гірські спільноти не були закриті на високогір’ї, а пов’язані з сусідніми районами, обмінюючись продуктами та, ймовірно, культурним походженням. Складна економіка вказує на суспільство залізного віку, яке адаптувалося до свого середовища та використовувало свої ресурси у високогір’ї - пояснює Олесті Віла.

За словами археолога, діюча реконструкція вказує на "раптове знищення, без часу відкрити двері стійла і врятувати тварин",

Це може бути просто несподівана місцева пожежа. Але наявність прихованої золотої сережки свідчить про очікування місцевими жителями якоїсь загрози, ймовірно, прибуття ворога - сказав вчений.

Археологи не знають, що сталося з людьми, які жили в Тоссал-де-Балтарга, але з часом місто було знову окуповане і там розмістили гарнізон римляни. Якась частина громади, ймовірно, пережила пожежу. Можливо, пам'ятаючи про спалення будинку G та його сусідів, ці пізніші мешканці Тоссал-де-Балтарґа збудували оборонні споруди, включно з вражаючою сторожовою вежею, пише Spektrum.

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