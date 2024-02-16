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Археологи знайшли рештки батька Олександра Македонського

Археологи знайшли рештки батька Олександра Македонського

Київ • УНН

 • 113115 перегляди

Археологи підтвердили, що останки, виявлені в давньогрецькій гробниці в 1977 році, належать королю Філіпу II, батькові Олександра Македонського.

Археологи підтвердили, що рештки, виявлені в давньогрецькій гробниці в 1977 році, належать королю Філіпу II – батькові Олександра Македонського. Цю інформацію повідомляє видання Daily Mail, передає УНН.

Деталі

Спочатку вважалося, що в гробниці знаходилися останки батька, сина та старшого зведеного брата Олександра Македонського. Однак після подальших досліджень вчені дійшли висновку, що відбулася помилкова ідентифікація батька та зведеного брата.

Наразі фахівці впевнені, що скелет, який раніше вважали останками зведеного брата, насправді належить батькові Македонського, а скелет батька – останкам зведеного брата.

Філіп II (383 або 382 до н. е. - 336 до н. е.) був царем Македонії з династії Аргеадів, що правив з 359 по 336 рік до н. е.

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Він був третім сином царя Амінти III і прийшов до влади після загибелі свого брата Пердікі III. Філіп II зміг стабілізувати становище у країні, створивши сильну армію та розвиваючи економіку.

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Македонія при ньому стала потужною державою, розпочала активну зовнішню політику та розширила свій вплив шляхом воєн та династичних шлюбів. Філіп II мав багато дітей від різних жінок, а його син Олександр III Великий успадкував батьківську армію і став творцем світової імперії.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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