Археологи нашли останки отца Александра Македонского
Киев • УНН
Археологи подтвердили, что останки, обнаруженные в древнегреческой гробнице в 1977 году, принадлежат королю Филиппу II, отцу Александра Македонского.
Археологи подтвердили, что останки, обнаруженные в древнегреческой гробнице в 1977 году, принадлежат королю Филиппу II - отцу Александра Македонского. Эту информацию сообщает издание Daily Mail, передает УНН.
Детали
Сначала считалось, что в гробнице находились останки отца, сына и старшего сводного брата Александра Македонского. Однако после дальнейших исследований ученые пришли к выводу, что произошла ошибочная идентификация отца и сводного брата.
Сейчас специалисты уверены, что скелет, который ранее считали останками сводного брата, на самом деле принадлежит отцу Македонского, а скелет отца - останкам сводного брата.
Филипп II (383 или 382 до н. э. - 336 до н. э.) был царем Македонии из династии Аргеадов, правивший с 359 по 336 год до н. э.
Он был третьим сыном царя Аминты III и пришел к власти после гибели своего брата Пердики III. Филипп II смог стабилизировать положение в стране, создав сильную армию и развивая экономику.
Македония при нем стала мощным государством, начала активную внешнюю политику и расширила свое влияние путем войн и династических браков. Филипп II имел много детей от разных женщин, а его сын Александр III Великий унаследовал отцовскую армию и стал создателем мировой империи.
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Археологи нашли останки отца Александра Македонского
Археологи подтвердили, что останки, обнаруженные в древнегреческой гробнице в 1977 году, принадлежат королю Филиппу II, отцу Александра Македонского.
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