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Археологи заглянули в мгновения прошлого Пиренеев благодаря 2200-летнему опустошительному пожару

Археологи заглянули в мгновения прошлого Пиренеев благодаря 2200-летнему опустошительному пожару

Киев  •  УНН

17 мая 2024, 18:48  •  8271 просмотра

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Археологи обнаружили на на Пиренейском полуострове поселение железного века 2200-летней давности, которое было опустошено внезапным пожаром. Открытие дает представление об образе жизни и экономике древнего народа.

На территории Испании археологи исследуют руины на месте опустошительного пожара, который произошел 2200 лет назад. Раскопки дают представление о том, как жили люди на Пиренейском полуострове в период Железного века. Об этом пишет Spektrum.de, передает УНН.

Детали

Разрушенное здание посреди Пиренеев свидетельствует о трагедии для людей, которые там жили, - на месте поселения железного века Тоссаль-де-Бальтарга когда-то произошел разрушительный пожар. Как это часто бывает в археологии, трагедия одних людей является удачей для других: пожар, который, вероятно, уничтожил целое поселение железного века на вершине холма в Пиренеях, теперь позволяет экспертам уникально заглянуть в прошлое.

Используя руины фермерского дома, который похоронил свою мебель в момент обвала, специалисты смогли реконструировать, среди прочего, каких животных держали в качестве домашнего скота и как члены народа церретани организовывали свои комнаты.

Разрушение датируется примерно концом третьего века до нашей эры, моментом, когда Пиренеи были втянуты во Вторую Пуническую войну и прохождение войск Ганнибала

- говорит доктор Ориол Олести Вила из Автономного университета Барселоны, ведущий автор статьи в журнале "Frontiers in Environmental Archaeology".

Арехологи проводят раскопки нескольких старинных зданий, обозначенных буквами.

"Вполне вероятно, что насильственное уничтожение памятника было связано с этой войной. Общий пожар указывает на антропогенное разрушение, преднамеренное и очень эффективное - не только здание G, но и все здания на месте были разрушены. В здании D мы нашли целую собаку, обгоревшую ...." - рассказывают специалисты.

Корпус G имел два этажа. Огонь пылал так сильно, что крыша, опорные балки и деревянный верхний пол упали, но некоторые ценности уцелели: археологи нашли железную кирку и золотую серьгу, спрятанные в маленьком горшке.

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Как указывается, верхний этаж, скорее всего был разделен на помещения для приготовления пищи и текстильного производства. Были найдены многочисленные веретена и грузики для ткацких станков, которые могли использоваться для прядения и ткачества шерсти овец и коз, которые жили на нижнем этаже.

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Археологи также нашли съедобные зерна, такие как овес и ячмень, и некоторые сосуды для приготовления пищи с остатками, которые показали, что люди, которые использовали Здание G, пили молоко и ели тушеную свинину.

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Справка

Раскопки вблизи границы Испании с Андоррой и Францией показывают картину аграрного общества, которое населяло неукрепленное поселение на вершине холма в тесном контакте с поселениями, расположенными дальше в долине. Методы разведения скота и земледелия были адаптированы к условиям на высоте почти 1200 метров. В частности, люди сосредотачивались на содержании крупного рогатого скота, много керамических изделий изготавливали сами и лишь немного завозили из-за рубежа.

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Быстрое развитие пожара

Очевидно, конец не наступил неожиданно, но был быстрым: золотая серьга, которая до сих пор лежит в небольшом контейнере, указывает на то, что жители спрятали свои драгоценности. Свое самое большое имущество домашних животных они забрали в подвал, который служил конюшней, но на самом деле был слишком мал для такого количества животных.

Хотя в здании G не было найдено человеческих останков, шесть животных не сбежали. Четыре овцы, коза и лошадь, на которых, возможно, ездили верхом владельцы здания G, находились в своих деревянных вольерах с кормом. Они даже могли попасть в ловушку через закрытую дверь, что объясняло бы обнаруженные в подъезде сожженные дрова. Также изотопный анализ показывает, что некоторые овцы ранее паслись на низменных пастбищах, возможно, по договоренности с другими общинами.

Эти горные сообщества не были закрыты в высокогорье, а связаны с соседними районами, обмениваясь продуктами и, вероятно, культурным происхождением. Сложная экономика указывает на общество железного века, которое адаптировалось к своей среде и использовало свои ресурсы в высокогорье

- объясняет Олести Вила.

По словам археолога, действующая реконструкция указывает на "внезапное уничтожение, без времени открыть дверь стойла и спасти животных",

Это может быть просто неожиданный местный пожар. Но наличие скрытой золотой серьги свидетельствует об ожидании местными жителями какой-то угрозы, вероятно, прибытия врага

- сказал ученый.
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Археологи не знают, что произошло с людьми, которые жили в Тоссал-де-Балтарга, но со временем город был снова оккупирован и там разместили гарнизон римляне. Какая-то часть общины, вероятно, пережила пожар. Возможно, помня о сожжении дома G и его соседей, эти более поздние жители Тоссал-де-Балтарґа построили оборонительные сооружения, включая впечатляющую сторожевую башню, пишет Spektrum.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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