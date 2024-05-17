Археологи заглянули в мгновения прошлого Пиренеев благодаря 2200-летнему опустошительному пожару
Киев • УНН
Археологи обнаружили на на Пиренейском полуострове поселение железного века 2200-летней давности, которое было опустошено внезапным пожаром. Открытие дает представление об образе жизни и экономике древнего народа.
На территории Испании археологи исследуют руины на месте опустошительного пожара, который произошел 2200 лет назад. Раскопки дают представление о том, как жили люди на Пиренейском полуострове в период Железного века. Об этом пишет Spektrum.de, передает УНН.
Детали
Разрушенное здание посреди Пиренеев свидетельствует о трагедии для людей, которые там жили, - на месте поселения железного века Тоссаль-де-Бальтарга когда-то произошел разрушительный пожар. Как это часто бывает в археологии, трагедия одних людей является удачей для других: пожар, который, вероятно, уничтожил целое поселение железного века на вершине холма в Пиренеях, теперь позволяет экспертам уникально заглянуть в прошлое.
Используя руины фермерского дома, который похоронил свою мебель в момент обвала, специалисты смогли реконструировать, среди прочего, каких животных держали в качестве домашнего скота и как члены народа церретани организовывали свои комнаты.
Разрушение датируется примерно концом третьего века до нашей эры, моментом, когда Пиренеи были втянуты во Вторую Пуническую войну и прохождение войск Ганнибала
Арехологи проводят раскопки нескольких старинных зданий, обозначенных буквами.
"Вполне вероятно, что насильственное уничтожение памятника было связано с этой войной. Общий пожар указывает на антропогенное разрушение, преднамеренное и очень эффективное - не только здание G, но и все здания на месте были разрушены. В здании D мы нашли целую собаку, обгоревшую ...." - рассказывают специалисты.
Корпус G имел два этажа. Огонь пылал так сильно, что крыша, опорные балки и деревянный верхний пол упали, но некоторые ценности уцелели: археологи нашли железную кирку и золотую серьгу, спрятанные в маленьком горшке.
Археологи нашли останки отца Александра Македонского16 февраля 2024, 03:49 • 112922 просмотра
Как указывается, верхний этаж, скорее всего был разделен на помещения для приготовления пищи и текстильного производства. Были найдены многочисленные веретена и грузики для ткацких станков, которые могли использоваться для прядения и ткачества шерсти овец и коз, которые жили на нижнем этаже.
Археологи также нашли съедобные зерна, такие как овес и ячмень, и некоторые сосуды для приготовления пищи с остатками, которые показали, что люди, которые использовали Здание G, пили молоко и ели тушеную свинину.
В заливе возле Анталии археологи обнаружили следы 3600-летнего корабля эпохи бронзы9 марта 2024, 12:32 • 35016 просмотров
Справка
Раскопки вблизи границы Испании с Андоррой и Францией показывают картину аграрного общества, которое населяло неукрепленное поселение на вершине холма в тесном контакте с поселениями, расположенными дальше в долине. Методы разведения скота и земледелия были адаптированы к условиям на высоте почти 1200 метров. В частности, люди сосредотачивались на содержании крупного рогатого скота, много керамических изделий изготавливали сами и лишь немного завозили из-за рубежа.
Быстрое развитие пожара
Очевидно, конец не наступил неожиданно, но был быстрым: золотая серьга, которая до сих пор лежит в небольшом контейнере, указывает на то, что жители спрятали свои драгоценности. Свое самое большое имущество домашних животных они забрали в подвал, который служил конюшней, но на самом деле был слишком мал для такого количества животных.
Хотя в здании G не было найдено человеческих останков, шесть животных не сбежали. Четыре овцы, коза и лошадь, на которых, возможно, ездили верхом владельцы здания G, находились в своих деревянных вольерах с кормом. Они даже могли попасть в ловушку через закрытую дверь, что объясняло бы обнаруженные в подъезде сожженные дрова. Также изотопный анализ показывает, что некоторые овцы ранее паслись на низменных пастбищах, возможно, по договоренности с другими общинами.
Эти горные сообщества не были закрыты в высокогорье, а связаны с соседними районами, обмениваясь продуктами и, вероятно, культурным происхождением. Сложная экономика указывает на общество железного века, которое адаптировалось к своей среде и использовало свои ресурсы в высокогорье
По словам археолога, действующая реконструкция указывает на "внезапное уничтожение, без времени открыть дверь стойла и спасти животных",
Это может быть просто неожиданный местный пожар. Но наличие скрытой золотой серьги свидетельствует об ожидании местными жителями какой-то угрозы, вероятно, прибытия врага
Археологи не знают, что произошло с людьми, которые жили в Тоссал-де-Балтарга, но со временем город был снова оккупирован и там разместили гарнизон римляне. Какая-то часть общины, вероятно, пережила пожар. Возможно, помня о сожжении дома G и его соседей, эти более поздние жители Тоссал-де-Балтарґа построили оборонительные сооружения, включая впечатляющую сторожевую башню, пишет Spektrum.
Британские археологи реконструировали лицо 75-тысячелетней неандертальской женщины2 мая 2024, 15:16 • 110121 просмотр
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Археологи заглянули в мгновения прошлого Пиренеев благодаря 2200-летнему опустошительному пожару
В Харькове снова раздавались взрывы: что известно
россияне проводят активные штурмовые действия на Покровском и Приднепровском направлениях - Генштаб
Вероятно атаковал беспилотник: в российском питере произошел взрыв в военной академии, есть раненые
"Думаю, что уже очень скоро появится соглашение по безопасности с США" - Ермак
В Волчанске войска рф расстреляли гражданского в инвалидной коляске: прокуратура открыла производство
Российский беспилотник сбросил взрывчатку на автомобиль руководителя одной из громад Херсонщины: мужчина получил ряд ранений
Кабмин утвердил новую форму военного билета: как будет выглядеть документ
Террор рф не будет оставаться безнаказанным: Зеленский поблагодарил всех кто производит дроны и точно их применяет
На грани развода: Бен Аффлек покидает дом в Лос-Анджелесе на фоне слухов о разрыве с Дженнифер Лопес
Популярные
Третий взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги
На Броварском проспекте в столице смертельное ДТП: погиб маленький ребенок, в тяжелом состоянии мужчина и беременная женщина
Удары рф по Харькову: количество жертв возросло до двух, а количество раненых - до 13
В Одессе на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы
россия усиливает вербовку и финансирование "журналистов" во всем мире - Центр сопротивления
Публикации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Археологи заглянули в мгновения прошлого Пиренеев благодаря 2200-летнему опустошительному пожару
Археологи обнаружили на на Пиренейском полуострове поселение железного века 2200-летней давности, которое было опустошено внезапным пожаром. Открытие дает представление об образе жизни и экономике древнего народа.
В Харькове снова раздавались взрывы: что известно
В Харькове произошла новая серия взрывов. Городские и областные власти пока не комментировали информацию о взрывах.
россияне проводят активные штурмовые действия на Покровском и Приднепровском направлениях - Генштаб
Российско-террористические войска продолжают активные наступательные и штурмовые действия на Покровском и Приднепровском направлениях, нанеся 15 ракетных и 70 авиационных ударов по украинским позициям, в то время как украинские войска стойко удерживают позиции в условиях интенсивных боев.
Вероятно атаковал беспилотник: в российском питере произошел взрыв в военной академии, есть раненые
В результате взрыва, вероятно вызванного атакой беспилотника, в академии связи им. буденного в санкт-петербурге, были ранены 7 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
"Думаю, что уже очень скоро появится соглашение по безопасности с США" - Ермак
По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, ожидается, что Украина и Соединенные Штаты Америки в ближайшее время подпишут двустороннее соглашение в сфере безопасности.
В Волчанске войска рф расстреляли гражданского в инвалидной коляске: прокуратура открыла производство
Российские оккупационные войска застрелили гражданского инвалида в инвалидной коляске возле больницы в Волчанске, из-за чего прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
Российский беспилотник сбросил взрывчатку на автомобиль руководителя одной из громад Херсонщины: мужчина получил ряд ранений
В Херсонской области российские оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на автомобиль, в котором находился начальник Новотроицкой СВА, в результате чего он получил ранения.
Кабмин утвердил новую форму военного билета: как будет выглядеть документ
Кабинет Министров Украины утвердил порядок выдачи электронных и бумажных военно-учетных документов призывникам, военнообязанным и резервистам, который вступит в силу 18 мая вместе с законом об усилении мобилизации.
Террор рф не будет оставаться безнаказанным: Зеленский поблагодарил всех кто производит дроны и точно их применяет
Украина заставляет Россию отвечать за свою агрессию, используя беспилотники для нанесения точных ударов по российским военным объектам.
На грани развода: Бен Аффлек покидает дом в Лос-Анджелесе на фоне слухов о разрыве с Дженнифер Лопес
Бен Аффлек был сфотографирован на выходе из отдельного дома в Брентвуде, Лос-Анджелес, подпитывая слухи о возможном разводе с Дженнифер Лопес, поскольку они, как сообщается, больше не живут вместе.