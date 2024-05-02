Британские археологи реконструировали лицо 75-тысячелетней неандертальской женщины

В Великобритании ученые воссоздали лицо неандертальской женщины из пещеры Шанидар, которая десятилетиями была известна как важный археологический объект, содержащий останки нескольких особей этого архаичного вида человека.

Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC Science News.

Детали

Британские ученые сделали реконструкцию того, как выглядела неандертальская женщина в жизни. Воссоздание базируется на сплющенных, измельченных остатках ее черепа, кости которого после раскопок были очень мягкими и имели консистенцию, похожую на "хорошо смазанное печенье".

Прежде чем собрать их снова, ученым сначала пришлось укрепить части; затем опытные палеонтологи создали 3D-модель.

Реконструкция образа неандертальской женщины вошла в новый документальный фильм BBC Studios для Netflix под названием "Секреты неандертальцев", который рассказывает о давно потерянных эволюционных родственниках современного человека, которые вымерли около 40 000 лет назад.

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