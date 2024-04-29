У Харкові зацвіла рідкісна жовта магнолія
Київ • УНН
Унікальна жовта магнолія розквітла в Центральному парку Харкова, повідомляє пресслужба Харківської міської ради.
У Харкові розквітла унікальна жовта магнолія. Зазначається, що дерево з такими квітками у Центральному парку міста єдине у своєму роді. Світлини квітучої жовтої магнолії показали у пресслужбі Харківської міської ради, передає УНН.
Єдина в Центральному парку жовта магнолія розквітнула. Милуймося красою та надихаємося на вдалий тиждень!
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