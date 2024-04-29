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У Харкові зацвіла рідкісна жовта магнолія

У Харкові зацвіла рідкісна жовта магнолія

Київ • УНН

 • 111572 перегляди

Унікальна жовта магнолія розквітла в Центральному парку Харкова, повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

У Харкові розквітла унікальна жовта магнолія. Зазначається, що дерево з такими квітками у Центральному парку міста єдине у своєму роді. Світлини квітучої жовтої магнолії показали у пресслужбі Харківської міської ради, передає УНН.

Єдина в Центральному парку жовта магнолія розквітнула. Милуймося красою та надихаємося на вдалий тиждень!

– написали під фото у міськраді.

У Києві розквітли перші магнолії та сакури03.04.24, 15:47 • 26841 перегляд

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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