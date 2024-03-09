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В затоці біля Анталії археологи виявили сліди 3600-річного корабля епохи бронзи

Київ • УНН

 • 35513 перегляди

Археологи виявили сліди 3600-річного корабля епохи бронзи, що перевозив мідні злитки, який затонув біля берегів Туреччини в 16 столітті до нашої ери.

В затоці біля Анталії археологи виявили сліди 3600-річного корабля епохи бронзи

Дослідники вважають, що біля узбережжя Туреччини в 16 столітті до нашої ери затонуло вантажне судно, яке перевозило злитки міді.

Про це передає УНН із посиланням на Spiegel.

Деталі

Одне з найстаріших затонулих суден у світі - або, принаймні, те, що від нього залишилося, - може знаходится в затоці біля турецького міста Анталія. Згідно з інформацією німецького видання, яке посилається на науково-популярний онлайн-журнал Scinexx, археологи виявили сліди судна бронзової доби, яке було навантажено мідними злитками.

Ймовірний вік корабля - 3600 років.

Припускається, що судно є найстарішим у своєму роді, воно датується мінойською епохою. Корабель бронзової доби перевозив мідь з Кіпру і затонув в Анталійській затоці, зіткнувшись зі скелями.

 Дослідники не змогли знайти саме судно, але згідно з інформацією від прес-релізу та Анджея Пидина, який очолював розслідування, лише вантаж - мідь - дав підказки про корабель.

Наразі знайдено 30 мідних злитків, які експерти називають "оксидними злитками". Один з цих злитків важить близько 20 кілограмів. За їхніми словами, розташування вказує на те, що корабель зіткнувся зі скелею, а потім швидко пішов на дно. Мабуть, корпус був пошкоджений, а потім вантаж скотився вниз по схилу, який в цьому місці дуже крутий. У деяких місцях були знайдені окремі злитки, в інших - відразу кілька, повідомляє команда експертів.

Мідь, яку ми знаємо з уламків Улубуруна, надзвичайно чиста, і я підозрюю, що мідь з нашого уламка схожа на неї, хоча й набагато давніша

- пояснює Пидин, додаючи, що хімічні аналізи ще не завершені.

Зараз встановлено, що форма мідних злитків і їхній вік доводять, що типові оксидні злитки з'явилися до 1500 року до н.е. Тобто раніше, ніж вважалося до цього.

Це підтверджує дуже ранній і складний масштаб торгівлі міддю, також фрагменти бронзових посудин

- пояснює археолог.

 . Нам цікаво подивитися, що ще знаходиться під мідним вантажем і чи знайдемо ми там щось взагалі

 – додає він.

Нагадаємо

Археологи підтвердили, що останки, виявлені в давньогрецькій гробниці в 1977 році, належать королю Філіпу II, батькові Олександра Македонського.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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