В заливе возле Анталии археологи обнаружили следы 3600-летнего корабля эпохи бронзы

Исследователи считают, что у побережья Турции в 16 веке до нашей эры затонуло грузовое судно, которое перевозило слитки меди.

Об этом передает УНН со ссылкой на Spiegel.

Детали

Одно из старейших затонувших судов в мире - или, по крайней мере, то, что от него осталось, - может находиться в заливе возле турецкого города Анталия. Согласно информации немецкого издания, которое ссылается на научно-популярный онлайн-журнал Scinexx, археологи обнаружили следы судна бронзового века, которое было нагружено медными слитками.

Предполагаемый возраст корабля - 3600 лет.

Предполагается, что судно является старейшим в своем роде, оно датируется минойской эпохой. Корабль бронзового века перевозил медь с Кипра и затонул в Анталийском заливе, столкнувшись со скалами.

Исследователи не смогли найти само судно, но согласно информации от пресс-релиза и Анджея Пидина, который возглавлял расследование, только груз - медь - дал подсказки о корабле.

Сейчас найдено 30 медных слитков, которые эксперты называют "оксидными слитками". Один из этих слитков весит около 20 килограммов. По их словам, расположение указывает на то, что корабль столкнулся со скалой, а затем быстро пошел на дно. Видимо, корпус был поврежден, а затем груз скатился вниз по склону, который в этом месте очень крутой. В некоторых местах были найдены отдельные слитки, в других - сразу несколько, сообщает команда экспертов.

Медь, которую мы знаем из обломков Улубуруна, чрезвычайно чистая, и я подозреваю, что медь из нашего обломка похожа на нее, хотя и гораздо более древняя - объясняет Пидин, добавляя, что химические анализы еще не завершены.

Сейчас установлено, что форма медных слитков и их возраст доказывают, что типичные оксидные слитки появились до 1500 года до н.э. То есть раньше, чем считалось до этого.

Это подтверждает очень ранний и сложный масштаб торговли медью, также фрагменты бронзовых сосудов - объясняет археолог.

. Нам интересно посмотреть, что еще находится под медным грузом и найдем ли мы там что-то вообще - добавляет он.

Напомним,

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