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Британські археологи реконструювали обличчя 75-тисячолітньої неандертальської жінки

Британські археологи реконструювали обличчя 75-тисячолітньої неандертальської жінки

Київ • УНН

 • 110418 перегляди

Британські вчені реконструювали обличчя 75 000-річної неандертальської жінки за рештками черепа, знайденими в печері Шанідар.

У Великій Британії вчені відтворили обличчя неандертальської жінки з печери Шанідар, яка десятиліттями була відомою як важливий археологічний об’єкт, що містить останки кількох особин цього архаїчного виду людини.

Про це пише УНН із посиланням на BBC Science News та AFP.

Деталі

Британські вчені зробили реконструкцію того, як виглядала неандертальська жінка у житті. Відтворення базується на сплющених, подрібнених рештках її черепа, - перш ніж зібрати їх, вченим довелося спочатку зміцнити частини, а потім досвідчені палеонтологи створили 3D-модель.

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Довідково

У 2018 році археологи з Кембриджського університету виявили череп неандертальця в Іракському Курдистані, який вони назвали Шанідар, на честь печери, де він був знайдений.

Після спостережень вони дійшли висновку, що це була жінка, якій було близько сорока років, коли вона померла. Нижня частина скелета вже була розкопана у 1960 році американським археологом Ральфом Солецкі, разом з останками принаймні 10 неандертальців.

Професор Грем Баркер з Інституту археологічних досліджень Макдональда в Кембриджі розповів, що команда "не очікувала знайти більше неандертальців" у печері.

Справжнім сюрпризом для дослідників стало відкриття черепа Шанідара З, - його ймовірно, розтрощив камінь, що впав вже після смерті неандертальця.

Вилучення останків Шанідар було дуже делікатною операцією, - кістки і навколишні відкладення довелося зміцнити "на місці" за допомогою клеєподібного продукту, перш ніж витягти їх кількома невеликими шматочками, загорнутими в дерево.

Понад 200 фрагментів черепа були зібрані в кембриджській лабораторії у "безцінний 3D-пазл", особливо з огляду на те, що вони мали консистенцію, "схожу на печиво, занурене в чай", - розповіла Емма Помрой, палеоантрополог з Кембриджського університету.

Після реконструкції череп був надрукований на 3D-принтері, що дозволило реконструювати його обличчя, наклавши шари шкіри та перекомпонованих м'язів.

Реконструкція образу неандертальської жінки увійшла до нового документального фільму BBC Studios для Netflix під назвою "Секрети неандертальців", який розповідає про давно втрачених еволюційних родичів сучасної людини, які вимерли близько 40 000 років тому.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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