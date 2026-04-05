Лавина у Піренеях забрала життя 40-річного лижника з Тулузи

Через сходження лавини в гірському масиві Піренеї у Франції загинув лижник. Про це повідомляє УНН з посиланням на thelocal.fr.

Трагедія сталась у піренейській комуні Валь-де-Сос у суботу, 4 квітня. Як встановили ЗМІ, 40-річний чоловік під час катання на лижах потрапив під лавину.

На допомогу йому прийшли гірські рятувальні служби, однак врятувати його не вдалось. ЗМІ також встановили, що загиблий внаслідок лавини проживав у цьому ж регіоні в районі міста Тулуза.

