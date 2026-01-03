Дві особи загинули та кілька травмовано внаслідок серії лавин в італійських Альпах

Серія лавин в італійських Альпах призвела до загибелі двох людей, ще кілька зазнали поранень. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що сильний вітер ускладнив пошуково-рятувальні роботи. Перша лавина зійшла у південно-західній частині долини Майра поблизу французького кордону, у регіоні П’ємонт. Загинула одна людина, ще кілька постраждали, один із них перебував у тяжкому стані.

Рятувальники вирушили пішки з нижчих висот через сильний вітер, що ускладнив використання гелікоптерів для евакуації та надання допомоги на місці події.

Друга лавина сталася поблизу Праджелато, популярного гірськолижного курорту приблизно за 60 км ... на захід від Турина. Жінці, яка потрапила під лавину, вдалося вибратися, але вона не могла рухатися через травми. Рятувальні команди працювали над її евакуацією, а гелікоптери знову були обмежені несприятливими погодними умовами - йдеться у повідомленні.

ЗМІ вказує, що поєднання сильних снігопадів та поривчастого вітру впродовж останніх днів підвищує ризик лавин у гірських районах Альп; влада закликає лижників та гостей курортів дотримуватися обережності та слідкувати за оперативними повідомленнями рятувальників.

Нагадаємо

За даними The Guardian, льодовики в європейських Альпах, ймовірно, досягнуть максимально швидкого темпу танення протягом наступних восьми років, при цьому понад 100 з них назавжди зникнуть до 2033 року.

