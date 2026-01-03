$42.170.18
2 січня, 16:10
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОП
2 січня, 11:39
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОП
2 січня, 09:17
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатися
Ексклюзив
31 грудня, 20:23
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
Дві особи загинули та кілька травмовано внаслідок серії лавин в італійських Альпах

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Дві лавини зійшли в італійських Альпах, забравши життя двох людей та травмувавши кількох інших. Сильний вітер ускладнив рятувальні роботи, обмежуючи використання гелікоптерів.

Дві особи загинули та кілька травмовано внаслідок серії лавин в італійських Альпах

Серія лавин в італійських Альпах призвела до загибелі двох людей, ще кілька зазнали поранень. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що сильний вітер ускладнив пошуково-рятувальні роботи. Перша лавина зійшла у південно-західній частині долини Майра поблизу французького кордону, у регіоні П’ємонт. Загинула одна людина, ще кілька постраждали, один із них перебував у тяжкому стані.

Рятувальники вирушили пішки з нижчих висот через сильний вітер, що ускладнив використання гелікоптерів для евакуації та надання допомоги на місці події.

Друга лавина сталася поблизу Праджелато, популярного гірськолижного курорту приблизно за 60 км ... на захід від Турина. Жінці, яка потрапила під лавину, вдалося вибратися, але вона не могла рухатися через травми. Рятувальні команди працювали над її евакуацією, а гелікоптери знову були обмежені несприятливими погодними умовами

- йдеться у повідомленні.

ЗМІ вказує, що поєднання сильних снігопадів та поривчастого вітру впродовж останніх днів підвищує ризик лавин у гірських районах Альп; влада закликає лижників та гостей курортів дотримуватися обережності та слідкувати за оперативними повідомленнями рятувальників.

Нагадаємо

За даними The Guardian, льодовики в європейських Альпах, ймовірно, досягнуть максимально швидкого темпу танення протягом наступних восьми років, при цьому понад 100 з них назавжди зникнуть до 2033 року.

Троє хорватських альпіністів загинули внаслідок сходження лавини в Альпах Словенії06.10.25, 17:25 • 3719 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії
