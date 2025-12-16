У Альпах темпи зникнення льодовиків досягнуть піку через вісім років: понад 100 зникнуть назавжди

Льодовики в європейських Альпах досягнуть найшвидшого темпу танення протягом наступних восьми років, при цьому понад 100 з них зникнуть до 2033 року. Це є одним із найочевидніших проявів кліматичної кризи, спричиненої антропогенним глобальним потеплінням.