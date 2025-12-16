$42.190.08
У Альпах темпи зникнення льодовиків досягнуть піку через вісім років: понад 100 зникнуть назавжди

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Льодовики в європейських Альпах досягнуть найшвидшого темпу танення протягом наступних восьми років, при цьому понад 100 з них зникнуть до 2033 року. Це є одним із найочевидніших проявів кліматичної кризи, спричиненої антропогенним глобальним потеплінням.

У Альпах темпи зникнення льодовиків досягнуть піку через вісім років: понад 100 зникнуть назавжди

Льодовики в європейських Альпах, ймовірно, досягнуть максимально швидкого темпу танення протягом наступних восьми років, при цьому понад 100 з них назавжди зникнуть до 2033 року. Про це інформує УНН з посиланням на видання The Guardian.

Деталі

Зазначається, що танення льодовиків, спричинене антропогенним глобальним потеплінням, є одним із найочевидніших проявів кліматичної кризи.

У світі збереглося близько 200 000 льодовиків, і приблизно 750 із них щороку зникають. Однак дослідження показують, що ці темпи швидко прискоряться, оскільки викиди від спалювання викопного палива продовжують надходити в атмосферу

- пише видання.

Прогнози показують, що без змін кліматичної політики глобальна температура зросте на 2,7°C, що призведе до пікових темпів танення льодовиків — близько 3000 щороку до 2040 року та зникнення 80% сучасних льодовиків до кінця століття. Швидке скорочення викидів вуглецю може обмежити втрати значно менше. Окремі льодовики важливі не лише для рівня моря, а й як джерела води, туристичні об’єкти та духовна цінність для місцевих громад.

Як гляціологи, ми не лише моделюємо зникнення льодовиків у глобальному масштабі, а й у своїй повсякденній роботі безпосередньо стурбовані цією проблемою

- сказав Маттіас Хусс, старший науковий співробітник Швейцарського федерального технологічного інституту в Цюріху.

За інформацією видання, Хусс нещодавно оголосив про зникнення чотирьох льодовиків, що стало останнім випадком серед приблизно 1000 льодовиків, які зникли в Швейцарії за останні три десятиліття.

Подібні прощальні церемонії відбувалися і в Ісландії, Непалі та інших країнах. 

Дослідження понад 200 000 льодовиків показує, що найменші та швидко танучі льодовики найбільш вразливі.

До 2100 року значна частина льодовиків у Центральній Європі, США, Канаді, на Кавказі та в Андах зникне, причому темпи втрат будуть вищими при сильнішому потеплінні.

Великі льодовики, зокрема в Гренландії, танутимуть повільніше, але процес триватиме і після 2100 року.

Нагадаємо

Льодовики в горах Паміру, Таджикистан, стабільні та навіть зростають, тоді як більшість світових льодовиків тануть. Європейські вчені досліджують це явище, відоме як Каракорумська аномалія, щоб знайти способи захисту льодовиків у глобальному масштабі.

