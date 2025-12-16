В Альпах темпы исчезновения ледников достигнут пика через восемь лет: более 100 исчезнут навсегда

$42.190.08
49.470.05
ukenru
19:26 • 9346 просмотра
Берлинские переговоры: лидеры поддерживают «многонациональные силы» в Украине и решительно выступают за ее вступление в ЕС
15 декабря, 15:22 • 32282 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15 декабря, 15:05 • 31432 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
15 декабря, 14:54 • 25998 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
15 декабря, 14:20 • 24050 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 38270 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
15 декабря, 12:05 • 22813 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
15 декабря, 11:20 • 22416 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
15 декабря, 10:16 • 22573 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
15 декабря, 09:35 • 22973 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1.8м/с
86%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 35218 просмотра
Встреча советников Трампа и Зеленского в понедельник была "продуктивной" - СМИ15 декабря, 14:19 • 11185 просмотра
Агенты АТЕШ сообщают о давлении на командование РФ из-за провала дедлайнов по Купянску и Покровску17:53 • 6672 просмотра
Трамп пригласил словацкого премьера Фицо в США для подписания ядерного соглашения18:12 • 3832 просмотра
"Вышел из-под контроля": Турция сбила дрон над Черным моремVideo18:32 • 3778 просмотра
публикации
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 38270 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 35276 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 43001 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 90809 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 108570 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Марк Рютте
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Германия
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 28380 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 45469 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 46366 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 50520 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 85338 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Отопление
Forbes
FIFA (серия видеоигр)

В Альпах темпы исчезновения ледников достигнут пика через восемь лет: более 100 исчезнут навсегда

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Ледники в европейских Альпах достигнут самого быстрого темпа таяния в течение следующих восьми лет, при этом более 100 из них исчезнут к 2033 году. Это является одним из самых очевидных проявлений климатического кризиса, вызванного антропогенным глобальным потеплением.

В Альпах темпы исчезновения ледников достигнут пика через восемь лет: более 100 исчезнут навсегда

Ледники в европейских Альпах, вероятно, достигнут максимально быстрого темпа таяния в течение следующих восьми лет, при этом более 100 из них навсегда исчезнут к 2033 году. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The Guardian.

Детали

Отмечается, что таяние ледников, вызванное антропогенным глобальным потеплением, является одним из самых очевидных проявлений климатического кризиса.

В мире сохранилось около 200 000 ледников, и примерно 750 из них ежегодно исчезают. Однако исследования показывают, что эти темпы быстро ускорятся, поскольку выбросы от сжигания ископаемого топлива продолжают поступать в атмосферу

- пишет издание.

Прогнозы показывают, что без изменений климатической политики глобальная температура вырастет на 2,7°C, что приведет к пиковым темпам таяния ледников — около 3000 ежегодно к 2040 году и исчезновению 80% современных ледников к концу века. Быстрое сокращение выбросов углерода может ограничить потери значительно меньше. Отдельные ледники важны не только для уровня моря, но и как источники воды, туристические объекты и духовная ценность для местных общин.

Как гляциологи, мы не только моделируем исчезновение ледников в глобальном масштабе, но и в своей повседневной работе непосредственно обеспокоены этой проблемой

- сказал Маттиас Хусс, старший научный сотрудник Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе.

По информации издания, Хусс недавно объявил об исчезновении четырех ледников, что стало последним случаем среди примерно 1000 ледников, исчезнувших в Швейцарии за последние три десятилетия.

Подобные прощальные церемонии проходили и в Исландии, Непале и других странах.

Исследование более 200 000 ледников показывает, что наименьшие и быстро тающие ледники наиболее уязвимы.

К 2100 году значительная часть ледников в Центральной Европе, США, Канаде, на Кавказе и в Андах исчезнет, причем темпы потерь будут выше при более сильном потеплении.

Крупные ледники, в частности в Гренландии, будут таять медленнее, но процесс продлится и после 2100 года.

Напомним

Ледники в горах Памира, Таджикистан, стабильны и даже растут, тогда как большинство мировых ледников тают. Европейские ученые исследуют это явление, известное как Каракорумская аномалия, чтобы найти способы защиты ледников в глобальном масштабе.

Ученые обнаружили 332 колоссальных подводных каньона у берегов Антарктиды19.10.25, 17:06 • 5188 просмотров

Вита Зеленецкая

Погода и окружающая среда
Энергетика
Гренландия
Хранитель
Швейцария
Непал
Исландия
Канада
Европа
Соединённые Штаты