В Альпах темпы исчезновения ледников достигнут пика через восемь лет: более 100 исчезнут навсегда
Киев • УНН
Ледники в европейских Альпах достигнут самого быстрого темпа таяния в течение следующих восьми лет, при этом более 100 из них исчезнут к 2033 году. Это является одним из самых очевидных проявлений климатического кризиса, вызванного антропогенным глобальным потеплением.
Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The Guardian.
Детали
Отмечается, что таяние ледников, вызванное антропогенным глобальным потеплением, является одним из самых очевидных проявлений климатического кризиса.
В мире сохранилось около 200 000 ледников, и примерно 750 из них ежегодно исчезают. Однако исследования показывают, что эти темпы быстро ускорятся, поскольку выбросы от сжигания ископаемого топлива продолжают поступать в атмосферу
Прогнозы показывают, что без изменений климатической политики глобальная температура вырастет на 2,7°C, что приведет к пиковым темпам таяния ледников — около 3000 ежегодно к 2040 году и исчезновению 80% современных ледников к концу века. Быстрое сокращение выбросов углерода может ограничить потери значительно меньше. Отдельные ледники важны не только для уровня моря, но и как источники воды, туристические объекты и духовная ценность для местных общин.
Как гляциологи, мы не только моделируем исчезновение ледников в глобальном масштабе, но и в своей повседневной работе непосредственно обеспокоены этой проблемой
По информации издания, Хусс недавно объявил об исчезновении четырех ледников, что стало последним случаем среди примерно 1000 ледников, исчезнувших в Швейцарии за последние три десятилетия.
Подобные прощальные церемонии проходили и в Исландии, Непале и других странах.
Исследование более 200 000 ледников показывает, что наименьшие и быстро тающие ледники наиболее уязвимы.
К 2100 году значительная часть ледников в Центральной Европе, США, Канаде, на Кавказе и в Андах исчезнет, причем темпы потерь будут выше при более сильном потеплении.
Крупные ледники, в частности в Гренландии, будут таять медленнее, но процесс продлится и после 2100 года.
Напомним
Ледники в горах Памира, Таджикистан, стабильны и даже растут, тогда как большинство мировых ледников тают. Европейские ученые исследуют это явление, известное как Каракорумская аномалия, чтобы найти способы защиты ледников в глобальном масштабе.
