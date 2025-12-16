В Альпах темпы исчезновения ледников достигнут пика через восемь лет: более 100 исчезнут навсегда

Ледники в европейских Альпах, вероятно, достигнут максимально быстрого темпа таяния в течение следующих восьми лет, при этом более 100 из них навсегда исчезнут к 2033 году. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The Guardian.

Детали

Отмечается, что таяние ледников, вызванное антропогенным глобальным потеплением, является одним из самых очевидных проявлений климатического кризиса.

В мире сохранилось около 200 000 ледников, и примерно 750 из них ежегодно исчезают. Однако исследования показывают, что эти темпы быстро ускорятся, поскольку выбросы от сжигания ископаемого топлива продолжают поступать в атмосферу - пишет издание.

Прогнозы показывают, что без изменений климатической политики глобальная температура вырастет на 2,7°C, что приведет к пиковым темпам таяния ледников — около 3000 ежегодно к 2040 году и исчезновению 80% современных ледников к концу века. Быстрое сокращение выбросов углерода может ограничить потери значительно меньше. Отдельные ледники важны не только для уровня моря, но и как источники воды, туристические объекты и духовная ценность для местных общин.

Как гляциологи, мы не только моделируем исчезновение ледников в глобальном масштабе, но и в своей повседневной работе непосредственно обеспокоены этой проблемой - сказал Маттиас Хусс, старший научный сотрудник Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе.

По информации издания, Хусс недавно объявил об исчезновении четырех ледников, что стало последним случаем среди примерно 1000 ледников, исчезнувших в Швейцарии за последние три десятилетия.

Подобные прощальные церемонии проходили и в Исландии, Непале и других странах.

Исследование более 200 000 ледников показывает, что наименьшие и быстро тающие ледники наиболее уязвимы.

К 2100 году значительная часть ледников в Центральной Европе, США, Канаде, на Кавказе и в Андах исчезнет, причем темпы потерь будут выше при более сильном потеплении.

Крупные ледники, в частности в Гренландии, будут таять медленнее, но процесс продлится и после 2100 года.

Напомним

Ледники в горах Памира, Таджикистан, стабильны и даже растут, тогда как большинство мировых ледников тают. Европейские ученые исследуют это явление, известное как Каракорумская аномалия, чтобы найти способы защиты ледников в глобальном масштабе.

