Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ

Президент Украины Владимир Зеленский указом официально назначил Сергея Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента Украины, говорится в президентском указе от 5 января, пишет УНН.

Назначить Кислицу Сергея Олеговича Первым заместителем Руководителя Офиса Президента Украины - говорится в указе №14/2026 от 5 января.

В то же время, как сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, Кабинетом министров Украины сегодня "уволен Кислица Сергей Олегович с должности первого заместителя министра иностранных дел Украины".

