Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
09:07 • 9274 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 28154 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 55513 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 70254 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 54453 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 61119 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 61871 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 64962 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 57555 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский указом от 5 января официально назначил Сергея Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента Украины. Кабинет министров уволил его с должности первого заместителя министра иностранных дел Украины.

Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ

Президент Украины Владимир Зеленский указом официально назначил Сергея Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента Украины, говорится в президентском указе от 5 января, пишет УНН.

Назначить Кислицу Сергея Олеговича Первым заместителем Руководителя Офиса Президента Украины

- говорится в указе №14/2026 от 5 января.

В то же время, как сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, Кабинетом министров Украины сегодня "уволен Кислица Сергей Олегович с должности первого заместителя министра иностранных дел Украины".

Зеленский назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента

Юлия Шрамко

Политика
Кабинет Министров Украины
Министерство иностранных дел Украины
Сергей Кислыця
Владимир Зеленский