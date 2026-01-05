Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский указом от 5 января официально назначил Сергея Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента Украины. Кабинет министров уволил его с должности первого заместителя министра иностранных дел Украины.
Назначить Кислицу Сергея Олеговича Первым заместителем Руководителя Офиса Президента Украины
В то же время, как сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, Кабинетом министров Украины сегодня "уволен Кислица Сергей Олегович с должности первого заместителя министра иностранных дел Украины".
