Захват Мадуро: как США усиливают влияние в Венесуэле и что думает Москва - Reuters

Эксклюзив
14:42
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
14:05
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозревают
5 января, 12:32
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 января
4 января, 09:34
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
Эксклюзивы
Зеленский назначил Христю Фриланд советником по вопросам экономического развития 5 января, 09:55
Враг нанес пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова: повреждения очень значительны 5 января, 11:49
Остаюсь в системе СБУ: Малюк подтвердил отставку 5 января, 12:06
Экс-нардепа задержали в Германии после международного розыска: о ком идет речь 5 января, 12:22
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы 5 января, 12:50
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия 18:15
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
14:05 • 38012 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы 5 января, 12:50
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 95786 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex 2 января, 09:26
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокате 4 января, 17:30
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле 4 января, 16:22
Дамиано Давид из Måneskin и Дов Кэмерон объявили о помолвке 4 января, 15:02
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино 3 января, 22:58
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фото 1 января, 12:15
Захват Мадуро: как США усиливают влияние в Венесуэле и что думает Москва - Reuters

Киев • УНН

 • 1084 просмотра

Спецподразделения США захватили венесуэльского лидера Николаса Мадуро, что лишило Владимира Путина союзника и усилило нефтяное влияние США. Москва рассматривает это как попытку контроля над нефтяными богатствами Венесуэлы и возможный признак возобновления доктрины Монро.

Захват Мадуро: как США усиливают влияние в Венесуэле и что думает Москва - Reuters

Захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро Соединенными Штатами лишил владимира путина союзника и может усилить «нефтяное влияние» США. В то же время москва рассматривает возможные выгоды от того, что президент Дональд Трамп разделил мир на сферы влияния. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Спецподразделения США захватили Мадуро всего через восемь месяцев после того, как российский президент согласовал стратегическое партнерство со своим «дорогим другом». Трамп заявил, что США временно взяли контроль над Венесуэлой, которая имеет крупнейшие в мире запасы нефти.

Некоторые российские националисты раскритиковали потерю союзника и сравнили быструю операцию США с неспособностью россии установить контроль над Украиной почти за четыре года войны.

Но на другом уровне то, что россия называет «пиратством» Трампа и «сменой режима» в «заднем дворе» США, для Москвы более терпимо, особенно если Вашингтон займется Венесуэлой

подчеркивает издание.

«Россия потеряла союзника в Латинской Америке», — сказал высокопоставленный российский источник, пожелавший остаться анонимным из-за чувствительности ситуации. «Но если это пример действия доктрины Монро при Трампе, как кажется, тогда у России тоже есть собственная сфера влияния».

Источник имел в виду стремление администрации Трампа восстановить доминирование США в Западном полушарии и оживить доктрину Монро XIX века, которая объявила эту территорию зоной влияния Вашингтона.

Другой российский источник отметил, что москва видит операцию США как явную попытку получить контроль над нефтяными богатствами Венесуэлы, и отметил, что большинство западных государств не критиковали ее открыто.

Перспективы увеличения добычи в Венесуэле после захвата Мадуро могут повлиять на цены на нефть - Goldman05.01.26, 12:13 • 3232 просмотра

путин пытается определить российскую сферу влияния в бывших советских республиках в Центральной Азии, на Кавказе и Украине, что противоречит стремлениям Вашингтона со времен окончания Холодной войны.

Путин публично не комментировал операцию США в Венесуэле, хотя МИД россии призвало Трампа освободить Мадуро и начать диалог. Ранее министерство охарактеризовало действия Трампа как современное пиратство в Карибском море.

Государственные российские СМИ подали операцию как «похищение» США, процитировали заявления Трампа о «больных» соседях и упомянули захват военного лидера Мануэля Норьеги в Панаме 3 января 1990 года.

«Тот факт, что Трамп просто ‘украл’ президента другой страны, показывает, что международного права фактически нет — существует лишь право силы, но Россия об этом знает давно», — сказал Сергей Марков, бывший советник Кремля, агентству Reuters.

Он отметил, что современную доктрину Монро — которую Трамп предлагал обновить как «Доктрину Донро» — можно интерпретировать по-разному: «Действительно ли США готовы признать доминирование России над бывшим Советским Союзом, или это просто потому, что США настолько сильны, что не потерпят ни одной крупной державы даже рядом?»

Алексей Пушков, глава комиссии по информационной политике Совета Федерации россии, расценил операцию США в Венесуэле как прямое выполнение Национальной стратегии безопасности США, назвав ее попыткой восстановить американское превосходство и получить контроль над большими нефтяными запасами.

Но он предостерег, что это рискует возвращением к «дикому империализму XIX века и фактически возрождением концепции Дикого Запада — в смысле, что США восстановили право делать что угодно в Западном полушарии». «Превратится ли триумф в катастрофу?» — спросил он.

рф осуждает США за "агрессию против Венесуэлы" и требует освобождения Мадуро - Небензя05.01.26, 18:12 • 2358 просмотров

Для путина и китайского президента Си Цзиньпина наличие президента США, сосредоточенного на Западном полушарии — и потенциально занятого там, — выглядит более чем приемлемым, учитывая фокус россии на Украине и Китая на Тайване.

Но некоторые российские националисты раскритиковали потерю союзника сразу после падения Башара аль-Асада в Сирии и сравнили скорость операции США со значительно более медленными успехами России в Украине.

Крупнейший российский нефтяной производитель, «Роснефть», прекратил деятельность в Венесуэле в 2020 году и продал свои активы там компании, принадлежащей правительству России.

Осужденный российский националист Игорь Гиркин заявил, что США показали в Венесуэле, как великая держава должна действовать перед потенциальной угрозой, и назвал операцию частью попытки ограничить поставки нефти в Китай. «Мы получили еще один удар по нашему имиджу — еще одна страна, которая рассчитывала на помощь России, ее не получила», — сказал Гиркин. «Завязнув по уши в кровавом болоте Украины, мы практически ни на что больше не способны, особенно учитывая, что не можем помочь Венесуэле в другом полушарии, которая буквально рядом с США».

Мадуро на суде не признал себя виновным и заявил, что остается президентом Венесуэлы05.01.26, 19:43 • 1676 просмотров

Ольга Розгон

