Захоплення Мадуро: як США посилюють вплив у Венесуелі та що думає москва - Reuters
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюють
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці Odrex
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січня
Виробляють засоби зв'язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
Захоплення Мадуро: як США посилюють вплив у Венесуелі та що думає москва - Reuters

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Спецпідрозділи США захопили венесуельського лідера Ніколаса Мадуро, що позбавило володимира путіна союзника та посилило нафтовий вплив США. москва розглядає це як спробу контролю над нафтовими багатствами Венесуели та можливу ознаку відновлення доктрини Монро.

Захоплення Мадуро: як США посилюють вплив у Венесуелі та що думає москва - Reuters

Захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро Сполученими Штатами позбавило володимира путіна союзника та може посилити "нафтовий вплив" США. Водночас москва розглядає можливі вигоди від того, що президент Дональд Трамп поділив світ на сфери впливу. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Спецпідрозділи США захопили Мадуро лише через вісім місяців після того, як російський президент погодив стратегічне партнерство зі своїм "дорогим другом". Трамп заявив, що США тимчасово взяли контроль над Венесуелою, яка має найбільші у світі запаси нафти.

Деякі російські націоналісти розкритикували втрату союзника та порівняли швидку операцію США з нездатністю росії встановити контроль над Україною майже за чотири роки війни.

Але на іншому рівні те, що росія називає "піратством" Трампа та "зміною режиму" у "задньому дворі" США, для Москви більш терпимо, особливо якщо Вашингтон займеться Венесуелою

підкреслює видання.

"Росія втратила союзника в Латинській Америці," — сказало високопоставлене російське джерело, яке побажало залишитися анонімним через чутливість ситуації. "Але якщо це приклад дії доктрини Монро за Трампом, як здається, тоді у Росії теж є власна сфера впливу."

Джерело мало на увазі прагнення адміністрації Трампа відновити домінування США в Західній півкулі та оживити доктрину Монро XIX століття, яка оголосила цю територію зоною впливу Вашингтона.

Інше російське джерело зазначило, що москва бачить операцію США як явну спробу отримати контроль над нафтовими багатствами Венесуели, і відзначило, що більшість західних держав не критикували її відкрито.

Перспективи більшого видобутку у Венесуелі після захоплення Мадуро можуть вплинути на ціни на нафту - Goldman05.01.26, 12:13 • 3170 переглядiв

путін намагається визначити російську сферу впливу у колишніх радянських республіках у Центральній Азії, Кавказі та Україні, що суперечить прагненням Вашингтона з часів закінчення Холодної війни.

Путін публічно не коментував операцію США у Венесуелі, хоча МЗС росії закликало Трампа звільнити Мадуро та почати діалог. Раніше міністерство охарактеризувало дії Трампа як сучасне піратство у Карибському морі.

Державні російські ЗМІ подали операцію як "похищення" США, процитували заяви Трампа про "хворих" сусідів і згадали захоплення військового лідера Мануеля Норьєги в Панамі 3 січня 1990 року.

"Той факт, що Трамп просто ‘вкрав’ президента іншої країни, показує, що міжнародного права фактично немає — існує лише право сили, але Росія про це знає давно," — сказав Сергій Марков, колишній радник Кремля, агентству Reuters.

Він зазначив, що сучасну доктрину Монро — яку Трамп пропонував оновити як "Доктрину Донро" — можна інтерпретувати по-різному: "Чи справді США готові визнати домінування Росії над колишнім Радянським Союзом, чи це просто тому, що США настільки сильні, що не терпітимуть жодної великої держави навіть поруч?"

Олексій Пушков, голова комісії з інформаційної політики Ради Федерації росії, розцінив операцію США у Венесуелі як пряме виконання Національної стратегії безпеки США, назвавши її спробою відновити американську перевагу та отримати контроль над більшими нафтовими запасами.

Але він застеріг, що це ризикує поверненням до "дикого імперіалізму XIX століття і фактично відродженням концепції Дикого Заходу — у сенсі, що США відновили право робити що завгодно в Західній півкулі". "Чи перетвориться тріумф на катастрофу?" — запитав він.

рф засуджує США за "агресію проти Венесуели" та вимагає звільнення Мадуро - небензя 05.01.26, 18:12 • 2194 перегляди

Для путіна та китайського президента Сі Цзіньпіна наявність президента США, зосередженого на Західній півкулі — і потенційно зайнятого там, — виглядає більш ніж прийнятним, враховуючи фокус росії на Україні та Китаю на Тайвані.

Але деякі російські націоналісти розкритикували втрату союзника одразу після падіння Башара аль-Асада в Сирії та порівняли швидкість операції США із значно повільнішими успіхами Росії в Україні.

Найбільший російський нафтовий виробник, "Роснефть", припинив діяльність у Венесуелі у 2020 році та продав свої активи там компанії, що належить уряду Росії.

Засуджений російський націоналіст Ігор Гіркін заявив, що США показали у Венесуелі, як велика держава повинна діяти перед потенційною загрозою, і назвав операцію частиною спроби обмежити постачання нафти до Китаю. "Ми зазнали ще одного удару по нашому іміджу — ще одна країна, яка розраховувала на допомогу Росії, її не отримала," — сказав Гіркін. "Зав’язнувши по вуха у кривавому болоті України, ми практично ні на що більше не здатні, особливо враховуючи, що не можемо допомогти Венесуелі в іншій півкулі, яка буквально поруч із США."

Мадуро на суді не визнав себе винним і заявив, що залишається президентом Венесуели05.01.26, 19:43 • 1406 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
Ніколас Мадуро
Reuters
Венесуела
Вашингтон
Дональд Трамп
Сирія
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна