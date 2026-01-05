$42.290.12
рф засуджує США за "агресію проти Венесуели" та вимагає звільнення Мадуро - небензя

Київ • УНН

 • 142 перегляди

росія в ООН засудила дії США щодо Венесуели, назвавши їх актом міжнародної агресії. рф закликає негайно звільнити президента Ніколаса Мадуро та його дружину, затриманих під час операції "Absolute Resolve" у Каракасі.

рф засуджує США за "агресію проти Венесуели" та вимагає звільнення Мадуро - небензя

рф в ООН засудила акт міжнародної агресії США щодо Венесуели та закликала звільнити президента країни Ніколаса Мадуро та його дружину. Про це заявив постійний представник рф при ООН василь небензя під час засідання Радбезу, передає УНН

Ми засуджуємо військові заходи США, які порушують міжнародне право. Ми закликаємо негайно звільнити нелегально затриманого президента Венесуели і його дружину. Проблеми між США та Венесуелою має бути вирішений саме через діалог, це саме те, що прописано в Хартії ООН 

- сказав небензя. 

Доповнення

Захоплення Мадуро відбулося в ніч на 3 січня в Каракасі під час операції "Absolute Resolve", яку провели бійці елітного підрозділу Delta Force за підтримки ФБР.

Павло Башинський

