рф осуждает США за "агрессию против Венесуэлы" и требует освобождения Мадуро - Небензя

рф в ООН осудила акт международной агрессии США в отношении Венесуэлы и призвала освободить президента страны Николаса Мадуро и его жену. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза, передает УНН.

Мы осуждаем военные меры США, нарушающие международное право. Мы призываем немедленно освободить нелегально задержанного президента Венесуэлы и его жену. Проблемы между США и Венесуэлой должны быть решены именно через диалог, это именно то, что прописано в Хартии ООН - сказал Небензя.

Дополнение

Захват Мадуро произошел в ночь на 3 января в Каракасе во время операции "Absolute Resolve", которую провели бойцы элитного подразделения Delta Force при поддержке ФБР.