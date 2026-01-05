$42.290.12
Эксклюзив
14:42 • 7454 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
14:05 • 16231 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
13:13 • 15452 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
12:32 • 22029 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 31604 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 88057 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 65753 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 90828 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 96840 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 67717 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
публикации
Эксклюзивы
рф осуждает США за "агрессию против Венесуэлы" и требует освобождения Мадуро - Небензя

Киев • УНН

 • 342 просмотра

россия в ООН осудила действия США в отношении Венесуэлы, назвав их актом международной агрессии. рф призывает немедленно освободить президента Николаса Мадуро и его жену, задержанных во время операции "Absolute Resolve" в Каракасе.

рф осуждает США за "агрессию против Венесуэлы" и требует освобождения Мадуро - Небензя

рф в ООН осудила акт международной агрессии США в отношении Венесуэлы и призвала освободить президента страны Николаса Мадуро и его жену. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза, передает УНН

Мы осуждаем военные меры США, нарушающие международное право. Мы призываем немедленно освободить нелегально задержанного президента Венесуэлы и его жену. Проблемы между США и Венесуэлой должны быть решены именно через диалог, это именно то, что прописано в Хартии ООН 

- сказал Небензя. 

Дополнение

Захват Мадуро произошел в ночь на 3 января в Каракасе во время операции "Absolute Resolve", которую провели бойцы элитного подразделения Delta Force при поддержке ФБР.

Павел Башинский

Новости Мира
российская пропаганда
Николас Мадуро
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Федеральное бюро расследований
Организация Объединенных Наций
Венесуэла
Соединённые Штаты