Перспективы увеличения добычи в Венесуэле после захвата Мадуро могут повлиять на цены на нефть - Goldman

$42.290.12
49.580.03
ukenru
09:38 • 4144 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
09:07 • 13992 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 30533 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 58049 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 72350 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 55746 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 61916 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 62279 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 65209 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 57682 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2м/с
67%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Умер Ан Сон Ги: Южная Корея прощается с легендарным «Актером нации»5 января, 03:29 • 14402 просмотра
Ночная атака на Киевскую область: есть погибший и разрушения в Фастовском районе - ОВА5 января, 03:34 • 21417 просмотра
Трамп не верит, что Украина нанесла удар по резиденции путина5 января, 03:44 • 25246 просмотра
"Колумбией управляет больной человек" - Трамп не исключил военного сценария в отношении еще одной страны Латинской Америки04:20 • 21758 просмотра
Трамп выдвинул ультиматум новому лидеру Венесуэлы Делси Родригес05:49 • 20945 просмотра
публикации
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
09:07 • 13992 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 115487 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 133851 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 142232 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 277405 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Сергей Кислыця
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Харьковская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 26938 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 23425 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 23497 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 32876 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 79317 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Таймс
Шахед-136

Перспективы увеличения добычи в Венесуэле после захвата Мадуро могут повлиять на цены на нефть - Goldman

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Goldman Sachs Group Inc. прогнозирует, что перспективы роста добычи нефти в Венесуэле после захвата США ее лидера могут повлиять на мировые цены на нефть. Восстановление добычи будет постепенным из-за деградации инфраструктуры, что увеличивает риски снижения прогноза цен на нефть на 2027 год и далее.

Перспективы увеличения добычи в Венесуэле после захвата Мадуро могут повлиять на цены на нефть - Goldman

Перспективы роста добычи нефти в Венесуэле в долгосрочной перспективе после захвата США лидера страны могут в конечном итоге повлиять на мировые цены на нефть, по данным Goldman Sachs Group Inc., пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

На выходных США ошеломили мир, проведя операцию в южноамериканской стране, захватив Николаса Мадуро и заявив, что собираются "управлять" страной. Хотя Венесуэла когда-то была нефтедобывающей державой, добыча резко сократилась за последние два десятилетия.

Любое восстановление, "вероятно, будет постепенным и частичным, поскольку инфраструктура деградировала и потребует сильных стимулов для значительных инвестиций в добычу", заявили аналитики, включая Даана Струйвена, в своей записке в воскресенье.

Банк оставил прогнозы средней цены на этот год неизменными на уровне 56 долларов за баррель для Brent и 52 долларов для West Texas Intermediate. Фьючерсы снизились на открытии в понедельник, при этом Brent торговалась чуть ниже, около 61 доллара за баррель.

Мировые цены на нефть снижаются, несмотря на задержание Мадуро из-за избытка сырья в мире05.01.26, 08:02 • 3298 просмотров

"Наряду с недавними превышениями объемов производства в России и США, потенциально более высокая долгосрочная добыча в Венесуэле еще больше увеличивает риски снижения нашего прогноза цен на нефть на 2027 год и далее", - сказали аналитики.

После захвата Мадуро президент США Дональд Трамп заявил, что американские компании потратят миллиарды долларов на восстановление заброшенной энергетической инфраструктуры Венесуэлы, описав амбициозное видение использования финансовых ресурсов США и отраслевых знаний для восстановления нефтяного сектора страны до его прежней славы.

Рубио назвал разговоры о выборах в Венесуэле "преждевременными" и не исключил размещения войск04.01.26, 19:14 • 5448 просмотров

По данным Goldman, Венесуэла обладает крупнейшими в мире подтвержденными запасами нефти, и на своем пике в середине 2000-х годов она производила около 3 миллионов баррелей в день. В ноябре прошлого года добыча составляла 930 000 баррелей в день, и, возможно, с тех пор она еще больше снизилась после сообщений о приостановке добычи, сообщил банк.

Накануне захвата Мадуро США ввели частичную блокаду танкеров, заходящих в Венесуэлу, что привело к заполнению местных резервуаров для хранения.

Венесуэла превращает танкеры в плавучие хранилища из-за морской блокады США23.12.25, 22:50 • 6262 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Санкции
Энергетика
Николас Мадуро
Bloomberg L.P.
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты