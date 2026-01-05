Перспективы увеличения добычи в Венесуэле после захвата Мадуро могут повлиять на цены на нефть - Goldman

Перспективы роста добычи нефти в Венесуэле в долгосрочной перспективе после захвата США лидера страны могут в конечном итоге повлиять на мировые цены на нефть, по данным Goldman Sachs Group Inc., пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

На выходных США ошеломили мир, проведя операцию в южноамериканской стране, захватив Николаса Мадуро и заявив, что собираются "управлять" страной. Хотя Венесуэла когда-то была нефтедобывающей державой, добыча резко сократилась за последние два десятилетия.

Любое восстановление, "вероятно, будет постепенным и частичным, поскольку инфраструктура деградировала и потребует сильных стимулов для значительных инвестиций в добычу", заявили аналитики, включая Даана Струйвена, в своей записке в воскресенье.

Банк оставил прогнозы средней цены на этот год неизменными на уровне 56 долларов за баррель для Brent и 52 долларов для West Texas Intermediate. Фьючерсы снизились на открытии в понедельник, при этом Brent торговалась чуть ниже, около 61 доллара за баррель.

"Наряду с недавними превышениями объемов производства в России и США, потенциально более высокая долгосрочная добыча в Венесуэле еще больше увеличивает риски снижения нашего прогноза цен на нефть на 2027 год и далее", - сказали аналитики.

После захвата Мадуро президент США Дональд Трамп заявил, что американские компании потратят миллиарды долларов на восстановление заброшенной энергетической инфраструктуры Венесуэлы, описав амбициозное видение использования финансовых ресурсов США и отраслевых знаний для восстановления нефтяного сектора страны до его прежней славы.

По данным Goldman, Венесуэла обладает крупнейшими в мире подтвержденными запасами нефти, и на своем пике в середине 2000-х годов она производила около 3 миллионов баррелей в день. В ноябре прошлого года добыча составляла 930 000 баррелей в день, и, возможно, с тех пор она еще больше снизилась после сообщений о приостановке добычи, сообщил банк.

Накануне захвата Мадуро США ввели частичную блокаду танкеров, заходящих в Венесуэлу, что привело к заполнению местных резервуаров для хранения.

