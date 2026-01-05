$42.290.12
Эксклюзив
14:42 • 38 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
14:05 • 4500 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
13:13 • 9424 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
12:32 • 12612 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
09:38 • 25766 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
09:07 • 77687 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 61672 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 88023 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 95016 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 66620 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Политолог Владимир Фесенко считает, что кадровые изменения, инициированные Президентом Зеленским, имеют целью обновление власти, усиление оборонного сектора и демонстрацию его ключевой роли. Назначения Буданова и Федорова направлены на формирование новой оборонной стратегии и технологизацию производства.

Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, проводя последние кадровые изменения, в частности назначение Кирилла Буданова руководителем Офиса Президента, увольнение Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины, пытается продемонстрировать обновление власти, усилить возможности оборонного сектора безопасности, а также демонстрирует, что именно он остается ключевой фигурой власти. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Владимир Фесенко.

В чем смысл этой кадровой революции, которая сейчас происходит по инициативе Президента? Я вижу несколько целей. Первая цель - демонстрация обновления власти. Началось это с увольнения Ермака, но Зеленский почувствовал, что в обществе, в элитах есть запрос на обновление. В условиях отсутствия выборов нужно продемонстрировать обновление власти. Он это пытался сделать еще летом сменой правительства, но это была сугубо формальная процедура и всерьез это не восприняли. А вот увольнение Ермака стало толчком для этих изменений. Зеленский это почувствовал и он демонстрирует обществу и элитам обновление кадровое, и политическое обновление 

- сказал Фесенко. 

Ермак подал в отставку за день до встречи с Уиткоффом и Кушнером28.11.25, 20:54 • 11187 просмотров

Второй целью кадровых изменений, Фесенко называет "усиление способности эффективности нашего оборонного сектора безопасности", о чем говорит сам Зеленский. 

Зеленский предложил Федорову возглавить Минобороны02.01.26, 21:49 • 6791 просмотр

Очевидно, что война затягивается, и нам нужно усиливать эффективность нашего сопротивления. Вот на это направлено и назначение Буданова, и Федорова. Зеленский, мне кажется, сейчас хочет сформировать новую оборонную стратегию, стратегию активной обороны, как он говорит, и Буданов, как человек со стратегическим мышлением, должен этому помочь. Плюс, кстати, Буданов будет уместен и как активный и опытный переговорщик, а также влиянием на формирование новой военной стратегии, а он кадровый военный, очень разбирается в военных делах. А вот оборонное производство, технологизация оборонного производства - это уже Федоров 

- добавляет Фесенко. 

Буданов - глава ОП, а Иващенко - руководитель ГУР: Зеленский подписал указы02.01.26, 20:12 • 6204 просмотра

По его словам, есть и другая, третья специфическая цель. 

Мне кажется, через все эти кадровые ротации Зеленский демонстрирует, что именно он не просто остается ключевой фигурой власти, а он усиливает свое влияние на систему власти. Назначение Буданова на это направлено. Буданов будет и предохранителем влияния НАБУ и противовесом влияния НАБУ. Это сильный руководитель Офиса президента. Да, нет Ермака, но появляется другая мощная фигура, фигура с личным огромным авторитетом, которого в определенной степени побаиваются. И это сигнал оппозиции, и даже некоторым людям в президентской команде. Влияние Президента не уменьшается, а усиливается перестановками людей, даже если они не очень этого хотят. Вот и Буданов, и Шмыгаль, и Малюк… они же не хотели уходить со своих должностей, но Президент убедил их. И этими передвижениями Президент демонстрирует, что именно он будет решать, кто, где, на какой должности будет работать. Поэтому это сигнал не об ослаблении, а об усилении влияния Президента 

- отметил политолог. 

Остаюсь в системе СБУ: Малюк подтвердил отставку05.01.26, 14:06 • 2740 просмотров

В то же время он напоминает, что кадровые изменения на должностях в СБУ и министерствах требуют одобрения Верховной Рады, поэтому Зеленскому сейчас принципиально важно "мобилизовать" все необходимые голоса и на назначение новых министров, и на смену руководства СБУ.

Я думаю, что сейчас будет максимальная "мобилизация". Над этим будут работать и в парламенте… Стефанчук и Арахамия, и другие люди, которые этим занимаются. С каждым депутатом конкретно будут работать. Не только в "Слуге народа", но и традиционно в остальных депутатских группах. С ними будут отдельно работать, чтобы была максимальная мобилизация голосов, потому что любой сбой будет проявлением слабости Президента. С голосами проблема, да. Сейчас непростая ситуация во фракции "Слуга народа", и в некоторых других депутатских группах, но тем не менее сейчас будет максимальная "мобилизация", иначе это будет проблема для Зеленского. Поэтому они сделают все возможное, чтобы голоса были 

- подчеркивает политолог. 

Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ05.01.26, 14:32 • 12590 просмотров

Павел Башинский

Политика
Мобилизация
Война в Украине
Давид Арахамия
Василий Малюк
Слуга народа
Служба безопасности Украины
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
Андрій Єрмак
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль