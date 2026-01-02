$42.170.18
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
15:12 • 10392 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 17471 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 28001 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 21282 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 58527 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 85094 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 62991 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 57270 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 190120 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Буданов - глава ОП, а Иващенко - руководитель ГУР: Зеленский подписал указы

Киев • УНН

 • 360 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова главой Офиса Президента. Олег Иващенко возглавил Главное управление разведки.

Буданов - глава ОП, а Иващенко - руководитель ГУР: Зеленский подписал указы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова главой Офиса Президента, а Олега Иващенко - руководителем Главного управления разведки, передает УНН.

Детали

На сайте Офиса Президента вечером 2 января были обнародованы указы о назначении Кирилла Буданова главой ОП и назначении Олега Иващенко руководителем Главного управления разведки Министерства обороны - №5/2026 и №7/2026.

Также были обнародованы указы об увольнении Буданова и Иващенко с предыдущих должностей.

Буданов возглавит ОП, чтобы укрепить оборону и контакты с США - NYT02.01.26, 17:54 • 2108 просмотров

Антонина Туманова

Политика
Офис Президента Украины
Главное управление разведки Украины
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский