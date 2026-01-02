Буданов - глава ОП, а Иващенко - руководитель ГУР: Зеленский подписал указы
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова главой Офиса Президента. Олег Иващенко возглавил Главное управление разведки.
Детали
На сайте Офиса Президента вечером 2 января были обнародованы указы о назначении Кирилла Буданова главой ОП и назначении Олега Иващенко руководителем Главного управления разведки Министерства обороны - №5/2026 и №7/2026.
Также были обнародованы указы об увольнении Буданова и Иващенко с предыдущих должностей.
