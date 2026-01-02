$42.170.18
49.550.24
ukenru
16:10 • 820 просмотра
Буданов возглавит ОП, чтобы укрепить оборону и контакты с США - NYT

Киев • УНН

 • 790 просмотра

Руководитель ГУР Кирилл Буданов возглавит Офис Президента, чтобы укрепить оборону и контакты с США. Это назначение переводит одного из самых известных генералов Украины на политическую роль.

Глава ГУР Кирилл Буданов возглавит Офис Президента, чтобы укрепить оборону и контакты с США. Об этом пишет The New York Times Company, передает УНН

Детали

Как пишет издание, назначение Буданова переводит одного из самых известных генералов Украины на политическую роль, поскольку страна начинает обсуждать возможность проведения выборов, если с Москвой удастся договориться о прекращении огня. Это также смещает с должности известного руководителя разведки, что пошатнет руководство разведки Украины.

Буданова рассматривают как потенциального соперника господина Зеленского, поскольку Соединенные Штаты и Россия призывают к выборам в Украине. Пребывание Буданова на посту президента может усложнить любое его участие в президентских выборах 

- пишет издание. 

Отмечается, что объявляя назначение, Зеленский заявил, что Украине "нужно больше внимания уделять вопросам безопасности", развитию своих сил обороны и безопасности, а также дальнейшему прогрессу на дипломатическом направлении переговоров.

Буданов имеет прочные отношения с Соединенными Штатами, что может быть важным в мирных переговорах Украины с администрацией Трампа. Он прошел обучение в рамках программы, поддерживаемой ЦРУ, а после того, как получил ранение во время боевых действий на востоке Украины, проходил лечение в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в Мэриленде, что является редким местом для украинского солдата 

- добавляет издание. 

Напомним

Президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил начальнику ГУР Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис Президента, и назвал задачи нового руководителя ОП.

Глава ГУР Кирилл Буданов принял предложение Президента Владимира Зеленского возглавить Офис Главы государства. Он поблагодарил за доверие и назвал это честью и ответственностью.

Павел Башинский

