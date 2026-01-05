Генсек НАТО завтра присоединится к Коалиции желающих в Париже

$42.290.12
Эксклюзив
14:42 • 11625 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
14:05 • 23648 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
13:13 • 18492 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
12:32 • 24966 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 33638 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 90775 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 66742 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 91755 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 97403 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 68329 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
Популярные новости
Зеленский назначил Христю Фриланд советником по вопросам экономического развитияPhoto5 января, 09:55 • 17733 просмотра
Враг нанес пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова: повреждения очень значительны11:49 • 22987 просмотра
Остаюсь в системе СБУ: Малюк подтвердил отставку12:06 • 17806 просмотра
Экс-нардепа задержали в Германии после международного розыска: о ком идет речь12:22 • 13014 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы12:50 • 25507 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
14:05 • 23650 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы12:50 • 25588 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике Odrex
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 90775 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 153901 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 171179 просмотра
УНН Lite
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 51229 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 45839 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 43220 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 51385 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 96555 просмотра
Генсек НАТО завтра присоединится к Коалиции желающих в Париже

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 6 января 2026 года примет участие во встрече Коалиции желающих в Париже. Мероприятие совместно организуют президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер.

Генсек НАТО завтра присоединится к Коалиции желающих в Париже

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте завтра примет участие во встрече Коалиции желающих, которая состоится в Париже, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Во вторник, 6 января 2026 года, Генеральный секретарь НАТО господин Марк Рютте отправится в Париж  для участия во встрече Коалиции желающих, которую совместно организуют президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Соединенного Королевства сэр Кир Стармер 

- говорится в сообщении.

Президент Евросовета Кошта завтра посетит Париж для встречи Коалиции желающих05.01.26, 18:34 • 1072 просмотра

Напомним

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер примут участие в заседании "коалиции желающих" во Франции во вторник, 6 января, где планируется обсудить гарантии безопасности для Украины.

Антонина Туманова

«Коалиция желающих»
Кир Стармер
Марк Рютте
НАТО
Эмманюэль Макрон
Париж
Франция
Великобритания
Соединённые Штаты
Украина