Генсек НАТО завтра присоединится к Коалиции желающих в Париже

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте завтра примет участие во встрече Коалиции желающих, которая состоится в Париже, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Во вторник, 6 января 2026 года, Генеральный секретарь НАТО господин Марк Рютте отправится в Париж для участия во встрече Коалиции желающих, которую совместно организуют президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Соединенного Королевства сэр Кир Стармер - говорится в сообщении.

Президент Евросовета Кошта завтра посетит Париж для встречи Коалиции желающих

Напомним

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер примут участие в заседании "коалиции желающих" во Франции во вторник, 6 января, где планируется обсудить гарантии безопасности для Украины.