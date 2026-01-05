Генсек НАТО завтра присоединится к Коалиции желающих в Париже
Киев • УНН
Во вторник, 6 января 2026 года, Генеральный секретарь НАТО господин Марк Рютте отправится в Париж для участия во встрече Коалиции желающих, которую совместно организуют президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Соединенного Королевства сэр Кир Стармер
Напомним
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер примут участие в заседании "коалиции желающих" во Франции во вторник, 6 января, где планируется обсудить гарантии безопасности для Украины.