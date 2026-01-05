США візьмуть участь у засіданні “коаліції охочих” у Парижі - ЗМІ
Київ • УНН
Спецпредставник президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер візьмуть участь у засіданні "коаліції охочих" у Франції 6 січня, де обговорять гарантії безпеки для України. Цю інформацію підтвердив журналіст Axios Барак Равід.
Спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер візьмуть участь у засіданні "коаліції охочих" у Франції у вівторок, 6 січня, де планується обговорити гарантії безпеки для України. Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід у "X", пише УНН.
Деталі
Посланець Білого дому Стів Віткофф та радник Трампа Джаред Кушнер візьмуть участь у саміті лідерів щодо гарантій безпеки України, який відбудеться у вівторок у Парижі
Доповнення
Радники з нацбезпеки країн "коаліції охочих" та України зустрілися 3 січня в Україні. Після цього 6 січня у Франції відбудеться зустріч на рівні лідерів.
Президент Фінляндії Александер Стубб 6 січня відвідає Париж для участі у зустрічі з лідерами Коаліції охочих.
Президент України Володимир Зеленський анонсував новий дипломатичний тиждень в Європі для захисту та наближення завершення війни, вказавши, що Україна підготується до обох варіантів - дипломатії чи активної оборони.