США візьмуть участь у засіданні “коаліції охочих” у Парижі - ЗМІ

Ексклюзив
14:42 • 3302 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
14:05 • 11474 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
13:13 • 13066 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюють
12:32 • 19529 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
09:38 • 29962 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 85557 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці Odrex
4 січня, 15:52 • 64781 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 89990 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 96341 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січня
4 січня, 09:34 • 67283 перегляди
Виробляють засоби зв'язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
Популярнi новини
Трамп висунув ультиматум новій лідерці Венесуели Делсі Родрігес
5 січня, 05:49
Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку
09:55
Ворог завдав п'ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова: пошкодження дуже значні
11:49
Екснардепа затримали в Німеччині після міжнародного розшуку: про кого йдеться
12:22
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби
12:50
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
14:05 • 11447 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби
12:50
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці Odrex
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 85529 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex
2 січня, 09:26
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради
1 січня, 17:58
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокаті
4 січня, 17:30
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі
4 січня, 16:22
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручини
4 січня, 15:02
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино
3 січня, 22:58
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фото
1 січня, 12:15
США візьмуть участь у засіданні “коаліції охочих” у Парижі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Спецпредставник президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер візьмуть участь у засіданні "коаліції охочих" у Франції 6 січня, де обговорять гарантії безпеки для України. Цю інформацію підтвердив журналіст Axios Барак Равід.

США візьмуть участь у засіданні “коаліції охочих” у Парижі - ЗМІ

Спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер візьмуть участь у засіданні "коаліції охочих" у Франції у вівторок, 6 січня, де планується обговорити гарантії безпеки для України. Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід у "X", пише УНН.

Деталі

Посланець Білого дому Стів Віткофф та радник Трампа Джаред Кушнер візьмуть участь у саміті лідерів щодо гарантій безпеки України, який відбудеться у вівторок у Парижі

- написав Равід.

Доповнення

Радники з нацбезпеки країн "коаліції охочих" та України зустрілися 3 січня в Україні. Після цього 6 січня у Франції відбудеться зустріч на рівні лідерів.

Президент Фінляндії Александер Стубб 6 січня відвідає Париж для участі у зустрічі з лідерами Коаліції охочих.

Президент України Володимир Зеленський анонсував новий дипломатичний тиждень в Європі для захисту та наближення завершення війни, вказавши, що Україна підготується до обох варіантів - дипломатії чи активної оборони.

Павло Башинський

