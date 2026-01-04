Україна підготується до обох варіантів - дипломатії чи активної оборони: Зеленський анонсував новий дипломатичний тиждень в Європі
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про майбутні дипломатичні зустрічі в Європі, спрямовані на захист України та прискорення завершення війни. Україна готується до обох сценаріїв: дипломатії та активної оборони.
Президент Володимир Зеленський анонсував новий дипломатичний тиждень в Європі для захисту та наближення завершення війни, вказавши, що Україна підготується до обох варіантів - дипломатії чи активної оборони, пише УНН.
Готуємось уже й до наступного дипломатичного тижня - будуть зустрічі в Європі, які мають стати для України ще одним внеском у наш захист і в наближення закінчення війни. До обох варіантів подальшого розвитку подій Україна підготується: дипломатія, яку ми забезпечуємо, чи подальша активна оборона, якщо тиску партнерів на росію виявиться недостатньо
"Україна прагне миру. Але сили своєї Україна нікому не віддасть. Я дякую всім, хто працює на нашу державу і хто захищає Україну, як себе самого. Слава Україні!" - наголосив Президент.
Звернення Володимира Зеленського наприкінці 1411-го дня війни.