Рубрики
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Україна підготується до обох варіантів - дипломатії чи активної оборони: Зеленський анонсував новий дипломатичний тиждень в Європі

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Президент Зеленський повідомив про майбутні дипломатичні зустрічі в Європі, спрямовані на захист України та прискорення завершення війни. Україна готується до обох сценаріїв: дипломатії та активної оборони.

Україна підготується до обох варіантів - дипломатії чи активної оборони: Зеленський анонсував новий дипломатичний тиждень в Європі

Президент Володимир Зеленський анонсував новий дипломатичний тиждень в Європі для захисту та наближення завершення війни, вказавши, що Україна підготується до обох варіантів - дипломатії чи активної оборони, пише УНН.

Готуємось уже й до наступного дипломатичного тижня - будуть зустрічі в Європі, які мають стати для України ще одним внеском у наш захист і в наближення закінчення війни. До обох варіантів подальшого розвитку подій Україна підготується: дипломатія, яку ми забезпечуємо, чи подальша активна оборона, якщо тиску партнерів на росію виявиться недостатньо

- сказав Зеленський у традиційному вечірньому зверненні.

"Україна прагне миру. Але сили своєї Україна нікому не віддасть. Я дякую всім, хто працює на нашу державу і хто захищає Україну, як себе самого. Слава Україні!" - наголосив Президент.

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 1411-го дня війни.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Європа
Володимир Зеленський
Україна