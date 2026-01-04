Україна підготується до обох варіантів - дипломатії чи активної оборони: Зеленський анонсував новий дипломатичний тиждень в Європі

Президент Володимир Зеленський анонсував новий дипломатичний тиждень в Європі для захисту та наближення завершення війни, вказавши, що Україна підготується до обох варіантів - дипломатії чи активної оборони, пише УНН.

Готуємось уже й до наступного дипломатичного тижня - будуть зустрічі в Європі, які мають стати для України ще одним внеском у наш захист і в наближення закінчення війни. До обох варіантів подальшого розвитку подій Україна підготується: дипломатія, яку ми забезпечуємо, чи подальша активна оборона, якщо тиску партнерів на росію виявиться недостатньо