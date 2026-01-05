Не играйте в игры с президентом Трампом: Госдеп США обратился к России и Ирану

Официальные русскоязычный и персидский аккаунты Госдепартамента США после спецоперации Вашингтона в Венесуэле назвали президента США Дональда Трампа "человеком дела", добавив, что не надо играть в игры с Трампом, передает УНН.

"Президент Трамп - человек дела. Не знали? Теперь знаете", - написали на аккаунтах, добавив фото Трампа с надписью "Не играйте в игры с президентом Трампом".

Государственный департамент США объявил Западное полушарие зоной интересов Вашингтона, опубликовав соответствующий пост в соцсети Х.