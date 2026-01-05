Не играйте в игры с президентом Трампом: Госдеп США обратился к России и Ирану

$42.290.12
Эксклюзив
14:42 • 17746 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
14:05 • 38017 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 24234 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 30458 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 37693 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 95789 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 68823 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 93469 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 98445 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 69419 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Зеленский назначил Христю Фриланд советником по вопросам экономического развитияPhoto5 января, 09:55 • 20790 просмотра
Враг нанес пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова: повреждения очень значительны5 января, 11:49 • 26316 просмотра
Остаюсь в системе СБУ: Малюк подтвердил отставку5 января, 12:06 • 33162 просмотра
Экс-нардепа задержали в Германии после международного розыска: о ком идет речь5 января, 12:22 • 16011 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 31355 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия18:15 • 3794 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
14:05 • 38012 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 31479 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 95786 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 156590 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 53281 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 47824 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 44908 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 52974 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 98015 просмотра
Не играйте в игры с президентом Трампом: Госдеп США обратился к России и Ирану

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Официальные аккаунты Госдепартамента США на русском и персидском языках назвали президента Трампа «человеком дела» после спецоперации в Венесуэле. Они предостерегли не играть в игры с ним, подчеркивая его решимость.

Не играйте в игры с президентом Трампом: Госдеп США обратился к России и Ирану

Официальные русскоязычный и персидский аккаунты Госдепартамента США после спецоперации Вашингтона в Венесуэле назвали президента США Дональда Трампа "человеком дела", добавив, что не надо играть в игры с Трампом, передает УНН.

Детали

"Президент Трамп - человек дела. Не знали? Теперь знаете", - написали на аккаунтах, добавив фото Трампа с надписью "Не играйте в игры с президентом Трампом".

Напомним

Государственный департамент США объявил Западное полушарие зоной интересов Вашингтона, опубликовав соответствующий пост в соцсети Х.

Павел Башинский

Социальная сеть
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран