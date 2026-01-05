Не играйте в игры с президентом Трампом: Госдеп США обратился к России и Ирану
Киев • УНН
Официальные аккаунты Госдепартамента США на русском и персидском языках назвали президента Трампа «человеком дела» после спецоперации в Венесуэле. Они предостерегли не играть в игры с ним, подчеркивая его решимость.
Детали
"Президент Трамп - человек дела. Не знали? Теперь знаете", - написали на аккаунтах, добавив фото Трампа с надписью "Не играйте в игры с президентом Трампом".
Напомним
Государственный департамент США объявил Западное полушарие зоной интересов Вашингтона, опубликовав соответствующий пост в соцсети Х.