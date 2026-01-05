Не грайте в ігри з президентом Трампом: Держдеп США звернувся до росії та Ірану
Київ • УНН
Офіційні акаунти Держдепартаменту США російською та перською мовами назвали президента Трампа "людиною справи" після спецоперації у Венесуелі. Вони застерегли не грати в ігри з ним, наголошуючи на його рішучості.
Офіційний російськомовний та перський акаунти Держдепартаменту США після спецоперації Вашингтону у Венесуелі назвали президента США Дональда Трампа "людиною справи", додавши, що не треба грати в ігри з Трампом, передає УНН.
Деталі
"Президент Трамп - людина справи. Не знали? Тепер знаєте", - написали на акаунтах, додавши фото Трампа з написом "Не грайте ігри з президентом Трампом".
Нагадаємо
Державний департамент США оголосив Західну півкулю зоною інтересів Вашингтона, опублікувавши відповідний пост в соцмережі Х.