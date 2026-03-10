Австралія відправляє до ОАЕ розвідувальний літак та ракети
Київ • УНН
Австралія надасть ОАЕ розвідувальний літак E-7A та ракети для захисту цивільних. Екіпаж із 85 осіб забезпечуватиме безпеку повітряного простору регіону.
Австралія надасть Об'єднаним Арабським Еміратам розвідувальний літак та ракети для захисту австралійців та інших цивільних осіб, які там перебувають. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.
Деталі
За словами прем'єр-міністра Австралії Ентоні Албаніза, країна надішле радіолокаційний літак E-7A Wedgetail для забезпечення далекої розвідки та безпеки повітряного простору регіону. У свою чергу міністр оборони Річард Марлес додав, що літаком керуватимуть 85 членів екіпажу.
Австралія також надішле невизначену кількість вдосконалених ракет класу "повітря-повітря" середньої дальності (AMRAAM) для оборонних цілей.
Це обладнання розгортається для оборони країн Перської затоки, зокрема ОАЕ, де проживає значна кількість австралійців
Раніше Албаніз наполягав, що його уряд не вживає наступальних дій проти Ірану та не розгортатиме австралійські війська в цій країні.
Нагадаємо
Уряд Австралії вивчає можливість надання допомоги державам, які стали цілями іранських ракетних ударів та атак безпілотників на тлі масштабного конфлікту на Близькому Сході.
