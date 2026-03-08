Австралія розглядає запити про допомогу від країн, що постраждали від іранських атак
Київ • УНН
Канберра розглядає запити про допомогу від держав, що постраждали від ударів Тегерана. Австралія не братиме участі в наступальних діях проти Ірану.
Уряд Австралії вивчає можливість надання допомоги державам, які стали цілями іранських ракетних ударів та атак безпілотників на тлі масштабного конфлікту на Близькому Сході. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Міністр закордонних справ Пенні Вонг підтвердила, що Канберра готова сприяти захисту третіх країн, які не є безпосередніми учасниками війни, але зазнали нападів з боку Тегерана. Водночас австралійська влада вкотре наголосила на своєму непохитному рішенні не брати участі в наступальних операціях безпосередньо проти Ірану.
Оборонна підтримка без розгортання військ
Міністр закордонних справ підкреслила, що Австралія, як близький союзник США, зберігає чітку дистанцію від прямої військової участі в регіоні. Позиція країни виключає розгортання наземних підрозділів або участь у наступальних діях, проте допускає технічну чи іншу допомогу у відбитті повітряних загроз для країн-партнерів.
Багато країн, які не беруть участі, зазнали нападів з боку Ірану через це. Можна було б очікувати, що в результаті нас попросять про допомогу, і ми ретельно це вирішимо. Ми не беремо участі в наступальних діях проти Ірану, і ми чітко дали зрозуміти, що не братимемо участі в жодному розгортанні наземних військ
Інцидент в Індійському океані та позиція прем'єра
Питання військової присутності Австралії в зоні конфлікту стало гострим після заяви прем'єр-міністра Ентоні Албанезе про перебування трьох австралійських військових на борту американського підводного човна під час бойової операції. Підводний човен США знищив іранський військовий корабель торпедою в Індійському океані.
Глава уряду акцентував на тому, що австралійські військові перебували там у рамках програми обміну та не брали безпосередньої участі в ухваленні рішення про атаку або її виконанні.
