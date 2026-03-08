Австралія розглядає запити про допомогу від країн, що постраждали від іранських атак

Уряд Австралії вивчає можливість надання допомоги державам, які стали цілями іранських ракетних ударів та атак безпілотників на тлі масштабного конфлікту на Близькому Сході. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Міністр закордонних справ Пенні Вонг підтвердила, що Канберра готова сприяти захисту третіх країн, які не є безпосередніми учасниками війни, але зазнали нападів з боку Тегерана. Водночас австралійська влада вкотре наголосила на своєму непохитному рішенні не брати участі в наступальних операціях безпосередньо проти Ірану.

Міністр закордонних справ підкреслила, що Австралія, як близький союзник США, зберігає чітку дистанцію від прямої військової участі в регіоні. Позиція країни виключає розгортання наземних підрозділів або участь у наступальних діях, проте допускає технічну чи іншу допомогу у відбитті повітряних загроз для країн-партнерів.

Багато країн, які не беруть участі, зазнали нападів з боку Ірану через це. Можна було б очікувати, що в результаті нас попросять про допомогу, і ми ретельно це вирішимо. Ми не беремо участі в наступальних діях проти Ірану, і ми чітко дали зрозуміти, що не братимемо участі в жодному розгортанні наземних військ