Україна може розгорнути на Близькому Сході систему виявлення дронів Sky Fortress - FT
Київ • УНН
Україна веде переговори зі США та країнами Перської затоки про продаж акустичної мережі Sky Fortress. Система використовує тисячі датчиків для виявлення.
Україна проводить переговори зі США та кількома країнами Перської затоки щодо використання української акустичної мережі для виявлення іранських безпілотників. Йдеться про технології, які Київ розробив для протидії російським атакам під час повномасштабної війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.
Деталі
За словами людей, знайомих із цим питанням, Україна веде переговори зі США та кількома країнами Перської затоки щодо тиражування київської акустичної мережі виявлення для протидії іранським ударним безпілотникам. Українські чиновники, представники компаній-виробників безпілотників та особа, причетна до переговорів, заявили, що обговорення ведуться на урядовому, військовому та приватному рівнях
Сторони розглядають можливість використання українських технологій боротьби з дронами на Близькому Сході.
Американці звернулися (до України) з дуже конкретними проханнями — тому, виходячи з їхніх запитів, ми надамо те, що їм потрібно
Крім того, за попередньою інформацією, уряди країн Перської затоки, також, ведуть переговори про закупівлю українських безпілотників-перехоплювачів і Україна почала ділитися досвідом протидії дронам іранського виробництва з партнерами, які стикаються з подібними загрозами.
Додатково
Під час війни українські військові та інженери створили кілька систем боротьби з дронами, зокрема акустичну мережу виявлення Sky Fortress. Систему розробили у 2022 році два українські інженери, які спочатку встановили мікрофон і мобільний телефон на стовпі біля гаража для прослуховування безпілотників.
Згодом ця розробка перетворилася на мережу з понад 10 тисяч акустичних датчиків по всій країні. Вони допомагають виявляти російські дрони та передавати їхні координати силам протиповітряної оборони.
Нагадаємо
Європейський Союз планує витратити мільярди євро на "антидронну стіну", використовуючи випробувані в Україні технології після російських вторгнень у повітряний простір НАТО. Ця ініціатива спрямована на усунення вразливості, коли НАТО покладається на дорогі технології для перехоплення дешевих безпілотників.