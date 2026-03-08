Україна може розгорнути на Близькому Сході систему виявлення дронів Sky Fortress - FT

Україна проводить переговори зі США та кількома країнами Перської затоки щодо використання української акустичної мережі для виявлення іранських безпілотників. Йдеться про технології, які Київ розробив для протидії російським атакам під час повномасштабної війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.

За словами людей, знайомих із цим питанням, Україна веде переговори зі США та кількома країнами Перської затоки щодо тиражування київської акустичної мережі виявлення для протидії іранським ударним безпілотникам. Українські чиновники, представники компаній-виробників безпілотників та особа, причетна до переговорів, заявили, що обговорення ведуться на урядовому, військовому та приватному рівнях