Європа планує використовувати українські технології для створення "антидронної стіни" проти рф - FT

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Європейський Союз планує витратити мільярди євро на "антидронну стіну", використовуючи випробувані в Україні технології після російських вторгнень у повітряний простір НАТО. Ця ініціатива спрямована на усунення вразливості, коли НАТО покладається на дорогі технології для перехоплення дешевих безпілотників.

Європа планує використовувати українські технології для створення "антидронної стіни" проти рф - FT

Європейський Союз має намір витратити мільярди євро на створення "антидронної стіни" з використанням технологій, випробуваних у боях в Україні, після нещодавніх вторгнень росії в повітряний простір НАТО. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання відбиття російських повітряних атак минулого тижня продемонструвало, що НАТО покладається на дорогі технології для перехоплення відносно дешевих безпілотників, і це є критичною вразливістю, якою москва може скористатися надалі. Щоб виправити цю ситуацію, Брюссель закликав європейські уряди використовувати кошти ЄС і спільно закуповувати системи, які добре показали ефективність в Україні.

Польща, країни Балтії та Фінляндія, що межують з росією, вже оголосили про плани зміцнення своїх кордонів, хоча чиновники попереджають, що цей підхід буде ефективним тільки в тому разі, якщо він буде уніфікованим і ґрунтуватиметься на загальних і повністю інтегрованих технологіях.

Оборонна політика Європи занадто роздроблена, але саме в цій галузі нам дійсно необхідно набагато більше координації. Не можна, щоб одна (прифронтова) держава робила одне на своєму кордоні, а інша - інше. росія просто підлаштує свій підхід до наших слабкостей

- зазначив один із чиновників ЄС.

Видання підкреслює, що Київ став піонером у галузі економічно ефективних методів боротьби з російськими ударними безпілотниками. Оскільки стандартний радар не здатний виявити невеликі ударні безпілотники типу "шахед", що летять низько, українські технологічні компанії розробили національну систему акустичних датчиків, що дозволяє ідентифікувати їх за звуковою сигнатурою. Ці розвіддані потім передаються сотням мобільних груп, оснащених зенітними гарматами і великокаліберними кулеметами, що набагато дешевше, ніж використання ракет-перехоплювачів.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський минулого тижня запропонував Польщі пройти навчання з боротьби з російськими безпілотниками, зокрема, з іранськими "Шахедами". Також заступник міністра оборони Литви Кароліс Алекса заявив Financial Times, що країна переймає український досвід використання мобільних бойових груп для збивання безпілотників.

Аналогічну акустичну систему впроваджують у Латвії, а Румунія вивчає, як український досвід може бути врахований під час планування витрат на систему Safe.

Ольга Розгон

