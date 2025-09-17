Европа планирует использовать украинские технологии для создания "антидронной стены" против рф - FT

$41.180.06
Эксклюзив
05:30 • 5798 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
02:27 • 3648 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 46416 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 71915 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 39913 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 55193 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 77637 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 29953 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 58227 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 38053 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
Более десяти вражеских БПЛА атакуют Кировоградщину: в городе раздаются взрывы16 сентября, 22:47
Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка оставил записку перед стрельбой: раскрыты детали17 сентября, 01:01
Под угрозой вся военная логистика россии: "АТЕШ" парализовал железнодорожный узел под екатеринбургом03:14
Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции03:37
Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп04:55
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Карл III
Королева Камилла
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Кировоградская область
Кропивницкий
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступление16 сентября, 12:26
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителей15 сентября, 08:11
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 км14 сентября, 09:45
BM-30 Smerch
Хранитель
Фокс Ньюс
E-6 Mercury
Детонатор

Европа планирует использовать украинские технологии для создания "антидронной стены" против рф - FT

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Европейский Союз планирует потратить миллиарды евро на "антидронную стену", используя испытанные в Украине технологии после российских вторжений в воздушное пространство НАТО. Эта инициатива направлена на устранение уязвимости, когда НАТО полагается на дорогие технологии для перехвата дешевых беспилотников.

Европа планирует использовать украинские технологии для создания "антидронной стены" против рф - FT

Европейский Союз намерен потратить миллиарды евро на создание "антидронной стены" с использованием технологий, испытанных в боях в Украине, после недавних вторжений россии в воздушное пространство НАТО. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, отражение российских воздушных атак на прошлой неделе продемонстрировало, что НАТО полагается на дорогие технологии для перехвата относительно дешевых беспилотников, и это является критической уязвимостью, которой Москва может воспользоваться в дальнейшем. Чтобы исправить эту ситуацию, Брюссель призвал европейские правительства использовать средства ЕС и совместно закупать системы, которые хорошо показали эффективность в Украине.

Польша, страны Балтии и Финляндия, граничащие с россией, уже объявили о планах укрепления своих границ, хотя чиновники предупреждают, что этот подход будет эффективным только в том случае, если он будет унифицированным и будет основываться на общих и полностью интегрированных технологиях.

Оборонная политика Европы слишком раздроблена, но именно в этой области нам действительно необходимо гораздо больше координации. Нельзя, чтобы одно (прифронтовое) государство делало одно на своей границе, а другое — другое. Россия просто подстроит свой подход к нашим слабостям

- отметил один из чиновников ЕС.

Издание подчеркивает, что Киев стал пионером в области экономически эффективных методов борьбы с российскими ударными беспилотниками. Поскольку стандартный радар не способен обнаружить небольшие ударные беспилотники типа "шахед", летящие низко, украинские технологические компании разработали национальную систему акустических датчиков, что позволяет идентифицировать их по звуковой сигнатуре. Эти разведданные затем передаются сотням мобильных групп, оснащенных зенитными орудиями и крупнокалиберными пулеметами, что гораздо дешевле, чем использование ракет-перехватчиков.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе предложил Польше пройти обучение по борьбе с российскими беспилотниками, в частности, с иранскими "Шахедами". Также заместитель министра обороны Литвы Каролис Алекса заявил Financial Times, что страна перенимает украинский опыт использования мобильных боевых групп для сбивания беспилотников.

Аналогичную акустическую систему внедряют в Латвии, а Румыния изучает, как украинский опыт может быть учтен при планировании расходов на систему Safe.

"Мы не имеем к этому отношения": лукашенко открестился от дронов, залетающих в Польшу16.09.25, 14:03 • 2842 просмотра

Ольга Розгон

