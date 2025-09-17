Европа планирует использовать украинские технологии для создания "антидронной стены" против рф - FT

Европейский Союз намерен потратить миллиарды евро на создание "антидронной стены" с использованием технологий, испытанных в боях в Украине, после недавних вторжений россии в воздушное пространство НАТО. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, отражение российских воздушных атак на прошлой неделе продемонстрировало, что НАТО полагается на дорогие технологии для перехвата относительно дешевых беспилотников, и это является критической уязвимостью, которой Москва может воспользоваться в дальнейшем. Чтобы исправить эту ситуацию, Брюссель призвал европейские правительства использовать средства ЕС и совместно закупать системы, которые хорошо показали эффективность в Украине.

Польша, страны Балтии и Финляндия, граничащие с россией, уже объявили о планах укрепления своих границ, хотя чиновники предупреждают, что этот подход будет эффективным только в том случае, если он будет унифицированным и будет основываться на общих и полностью интегрированных технологиях.

Оборонная политика Европы слишком раздроблена, но именно в этой области нам действительно необходимо гораздо больше координации. Нельзя, чтобы одно (прифронтовое) государство делало одно на своей границе, а другое — другое. Россия просто подстроит свой подход к нашим слабостям - отметил один из чиновников ЕС.

Издание подчеркивает, что Киев стал пионером в области экономически эффективных методов борьбы с российскими ударными беспилотниками. Поскольку стандартный радар не способен обнаружить небольшие ударные беспилотники типа "шахед", летящие низко, украинские технологические компании разработали национальную систему акустических датчиков, что позволяет идентифицировать их по звуковой сигнатуре. Эти разведданные затем передаются сотням мобильных групп, оснащенных зенитными орудиями и крупнокалиберными пулеметами, что гораздо дешевле, чем использование ракет-перехватчиков.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе предложил Польше пройти обучение по борьбе с российскими беспилотниками, в частности, с иранскими "Шахедами". Также заместитель министра обороны Литвы Каролис Алекса заявил Financial Times, что страна перенимает украинский опыт использования мобильных боевых групп для сбивания беспилотников.

Аналогичную акустическую систему внедряют в Латвии, а Румыния изучает, как украинский опыт может быть учтен при планировании расходов на систему Safe.

"Мы не имеем к этому отношения": лукашенко открестился от дронов, залетающих в Польшу