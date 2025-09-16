$41.230.05
10:17
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
09:19
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
07:30
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
06:54
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
"Мы не имеем к этому отношения": лукашенко открестился от дронов, залетающих в Польшу

Киев • УНН

 • 64 просмотра

александр лукашенко утверждает, что беларусь не имеет отношения к беспилотникам, нарушающим воздушное пространство Польши и Литвы.

"Мы не имеем к этому отношения": лукашенко открестился от дронов, залетающих в Польшу

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко заявил, что беларусь не имеет отношения к беспилотникам, которые залетают в Польшу или Литву. По его словам, Минск якобы потратил значительные средства на сбитие дронов, которые недавно пересекли воздушное пространство Польши и будто бы предупреждал польскую сторону, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

"Все, что сегодня залетает в Польшу, Литву, мы не имеем к этому никакого отношения. Мы спокойно реагируем соответствующими линиями", - сказал он местным СМИ.

По его словам, в последний раз минск потратил "огромные средства", чтобы сбить половину беспилотников, летевших в Польшу, после чего белорусские военные якобы сообщили польским коллегам о приближении дронов.

При этом лукашенко подчеркнул, что беларусь сбивала воздушные цели, "не зная, чьи они", поскольку в страну часто залетают беспилотники из россии и Украины. Однако в Польше, по его словам, "завыли" из-за дронов даже после предупреждения минска.

"Значит, у них есть какие-то замыслы. Мы должны их разгадать. Мы их разгадали. И должны этому противостоять. Никому ничего не объясняя", - подчеркнул лукашенко.

Напомним

В ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши. Власти Польши заявили о сбитии российских дронов, нарушивших ее воздушное пространство во время атаки на Украину. Обломки одного из них нашли.

Кроме того, стало известно, что россия готовила дроновые атаки против Польши еще с июля текущего года. Для этого использовались польские и литовские SIM-карты.

Зеленский предложил Польше помощь и обучение в сбитии российских дронов, включая "шахеды". Позже появилась информация, что польские специалисты по беспилотникам проведут запланированные тренировки и обмен опытом с Украиной на территории Польши.

Алена Уткина

