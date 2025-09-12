$41.310.10
Ексклюзив
11:55 • 11978 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50 • 13620 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськ
Ексклюзив
09:11 • 14398 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 24152 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 16463 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 15910 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 38918 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 40064 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 53037 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 86736 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
11:55 • 11974 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 11985 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Ексклюзив
08:46 • 24148 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 86734 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 59819 перегляди
Поляки в Україну не поїдуть: українські військові навчатимуть свої польських колег збивати дрони на їхній території

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Це відбувається на тлі пропозиції України допомогти Польщі у збитті російських дронів після 19 вторгнень у польський повітряний простій.

Поляки в Україну не поїдуть: українські військові навчатимуть свої польських колег збивати дрони на їхній території

Польські фахівці з безпілотників проведуть заплановані тренування та обмін досвідом з Україною на території Польщі. Про це повідомило Міністерство національної оборони Польщі, передає УНН.

У зв'язку з питаннями щодо місця запланованих тренувань з безпілотників та співпраці між експертами з Польщі та України, повідомляємо, що зараз тривають розширені переговори між фахівцями обох країн щодо поглибленої співпраці у сфері безпілотників та систем боротьби з дронами. Усі ці заходи мають відбутися в Польщі

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Володимир Зеленський запропонував Польщі допомогу та навчання у збитті російських дронів, включаючи "шахеди". Це сталося після того, як 19 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про 19 вторгнень російських дронів у повітряний простір країни, тоді як ЗМІ повідомляють про 23.

Альона Уткіна

