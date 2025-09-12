Поляки в Україну не поїдуть: українські військові навчатимуть свої польських колег збивати дрони на їхній території
Київ • УНН
Це відбувається на тлі пропозиції України допомогти Польщі у збитті російських дронів після 19 вторгнень у польський повітряний простій.
Польські фахівці з безпілотників проведуть заплановані тренування та обмін досвідом з Україною на території Польщі. Про це повідомило Міністерство національної оборони Польщі, передає УНН.
У зв’язку з питаннями щодо місця запланованих тренувань з безпілотників та співпраці між експертами з Польщі та України, повідомляємо, що зараз тривають розширені переговори між фахівцями обох країн щодо поглибленої співпраці у сфері безпілотників та систем боротьби з дронами. Усі ці заходи мають відбутися в Польщі
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що Володимир Зеленський запропонував Польщі допомогу та навчання у збитті російських дронів, включаючи "шахеди". Це сталося після того, як 19 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про 19 вторгнень російських дронів у повітряний простір країни, тоді як ЗМІ повідомляють про 23.