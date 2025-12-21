$42.340.00
Генсек НАТО відповів чому попри надії на мир не вдається закінчити війну

Київ • УНН

 • 694 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що причиною продовження російсько-української війни є владімір путін, який готовий пожертвувати 1,1 мільйонами росіян. Він також зазначив, що Дональд Трамп єдиний, хто може змусити путіна сісти за стіл переговорів.

Генсек НАТО відповів чому попри надії на мир не вдається закінчити війну

Генсек НАТО Марк Рютте вважає диктатор рф владіміра путіна головною причиною того, що російсько-українська війна продовжується до цього дня. Про це він повідомив в інтерв’ю Bild, пише УНН.

Деталі

На запитання журналістів, чому так важко закінчити війну в Україні попри те, що на початку року були великі сподівання на мир, Рютте відповів.

"Причина в путіні",  – підкреслив генсек НАТО. 

Він додав, що російський лідер готовий пожертвувати 1,1 млн своїх людей, при цьому не досягаючи значних воєнних перемог.

Цього року він (путін – ред.) досягнув лише дуже незначного прогресу – мінімальні територіальні здобутки, менше 1 % української території порівняно з початком року. А за нашими оцінками, з боку росіян було вбито або поранено до 1,1 мільйона людей. Це жахливо. Але це ситуація, з якою ми маємо справу

- сказав Рютте.

Він додав, що президент США Дональд Трамп, який прийшов до влади у січні, та з чиїм приходом і були пов’язані великі сподівання на завершення війни, "абсолютно відданий цьому питанню". 

Він зосереджений на припиненні цієї війни. Він єдиний, хто зміг посадити путіна за стіл переговорів – і єдиний, хто зрештою може змусити його укласти мир. Я дуже поважаю його за це

- сказав Рютте.

Нагадаємо

11 грудня генеральний секретар НАТО Марк Рютте заперечив повідомлення про те, що США планують перекласти більшу частину тягаря захисту Європи на європейські країни до 2027 року. Він зазначив, що Європа повинна активізуватися у своїй обороні, але звіт Reuters був невірним.

Ольга Розгон

