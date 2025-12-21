Генсек НАТО ответил, почему, несмотря на надежды на мир, не удается закончить войну

Генсек НАТО Марк Рютте считает диктатора рф владимира путина главной причиной того, что российско-украинская война продолжается до сих пор. Об этом он сообщил в интервью Bild, пишет УНН.

На вопрос журналистов, почему так трудно закончить войну в Украине, несмотря на то, что в начале года были большие надежды на мир, Рютте ответил.

"Причина в путине", – подчеркнул генсек НАТО.

Он добавил, что российский лидер готов пожертвовать 1,1 млн своих людей, при этом не достигая значительных военных побед.

В этом году он (путин – ред.) достиг лишь очень незначительного прогресса – минимальные территориальные приобретения, менее 1 % украинской территории по сравнению с началом года. А по нашим оценкам, со стороны россиян было убито или ранено до 1,1 миллиона человек. Это ужасно. Но это ситуация, с которой мы имеем дело

Он добавил, что президент США Дональд Трамп, пришедший к власти в январе, и с чьим приходом и были связаны большие надежды на завершение войны, "абсолютно предан этому вопросу".

Он сосредоточен на прекращении этой войны. Он единственный, кто смог посадить Путина за стол переговоров – и единственный, кто в конечном итоге может заставить его заключить мир. Я очень уважаю его за это