Генсек НАТО ответил, почему, несмотря на надежды на мир, не удается закончить войну
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что причиной продолжения российско-украинской войны является владимир путин, который готов пожертвовать 1,1 миллионами россиян. Он также отметил, что Дональд Трамп единственный, кто может заставить путина сесть за стол переговоров.
Генсек НАТО Марк Рютте считает диктатора рф владимира путина главной причиной того, что российско-украинская война продолжается до сих пор. Об этом он сообщил в интервью Bild, пишет УНН.
Подробности
На вопрос журналистов, почему так трудно закончить войну в Украине, несмотря на то, что в начале года были большие надежды на мир, Рютте ответил.
"Причина в путине", – подчеркнул генсек НАТО.
Он добавил, что российский лидер готов пожертвовать 1,1 млн своих людей, при этом не достигая значительных военных побед.
В этом году он (путин – ред.) достиг лишь очень незначительного прогресса – минимальные территориальные приобретения, менее 1 % украинской территории по сравнению с началом года. А по нашим оценкам, со стороны россиян было убито или ранено до 1,1 миллиона человек. Это ужасно. Но это ситуация, с которой мы имеем дело
Он добавил, что президент США Дональд Трамп, пришедший к власти в январе, и с чьим приходом и были связаны большие надежды на завершение войны, "абсолютно предан этому вопросу".
Он сосредоточен на прекращении этой войны. Он единственный, кто смог посадить Путина за стол переговоров – и единственный, кто в конечном итоге может заставить его заключить мир. Я очень уважаю его за это
Напомним
11 декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте опроверг сообщения о том, что США планируют переложить большую часть бремени защиты Европы на европейские страны к 2027 году. Он отметил, что Европа должна активизироваться в своей обороне, но отчет Reuters был неверным.