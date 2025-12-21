$42.340.00
Эксклюзив
12:47 • 3432 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
09:49 • 11019 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
09:21 • 14679 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 29144 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 57733 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 63315 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 40466 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 35873 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 36602 просмотра
На россии снова "просел грунт": на этот раз вместе с магистральным газопроводом
20 декабря, 10:44 • 40921 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
Эксклюзивы
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 104105 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 75851 просмотра
Генсек НАТО ответил, почему, несмотря на надежды на мир, не удается закончить войну

Киев • УНН

 • 930 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что причиной продолжения российско-украинской войны является владимир путин, который готов пожертвовать 1,1 миллионами россиян. Он также отметил, что Дональд Трамп единственный, кто может заставить путина сесть за стол переговоров.

Генсек НАТО ответил, почему, несмотря на надежды на мир, не удается закончить войну

Генсек НАТО Марк Рютте считает диктатора рф владимира путина главной причиной того, что российско-украинская война продолжается до сих пор. Об этом он сообщил в интервью Bild, пишет УНН.

Подробности

На вопрос журналистов, почему так трудно закончить войну в Украине, несмотря на то, что в начале года были большие надежды на мир, Рютте ответил.

"Причина в путине", – подчеркнул генсек НАТО. 

Он добавил, что российский лидер готов пожертвовать 1,1 млн своих людей, при этом не достигая значительных военных побед.

В этом году он (путин – ред.) достиг лишь очень незначительного прогресса – минимальные территориальные приобретения, менее 1 % украинской территории по сравнению с началом года. А по нашим оценкам, со стороны россиян было убито или ранено до 1,1 миллиона человек. Это ужасно. Но это ситуация, с которой мы имеем дело

- сказал Рютте.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп, пришедший к власти в январе, и с чьим приходом и были связаны большие надежды на завершение войны, "абсолютно предан этому вопросу". 

Он сосредоточен на прекращении этой войны. Он единственный, кто смог посадить Путина за стол переговоров – и единственный, кто в конечном итоге может заставить его заключить мир. Я очень уважаю его за это

- сказал Рютте.

Напомним

11 декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте опроверг сообщения о том, что США планируют переложить большую часть бремени защиты Европы на европейские страны к 2027 году. Он отметил, что Европа должна активизироваться в своей обороне, но отчет Reuters был неверным.

Ольга Розгон

Новости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Марк Рютте
НАТО
Дональд Трамп
Украина