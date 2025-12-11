$42.280.10
Ексклюзив
14:13 • 5190 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 10257 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 13926 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
12:12 • 12571 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 16043 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 14719 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 15623 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 16345 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 36052 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
11 грудня, 07:59 • 21877 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Генсек НАТО Рютте заперечив ціль США перекласти тягар оборони Європи до 2027 року

Київ • УНН

 • 352 перегляди

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заперечив повідомлення про те, що США планують перекласти більшу частину тягаря захисту Європи на європейські країни до 2027 року. Він зазначив, що Європа повинна активізуватися у своїй обороні, але звіт Reuters був невірним.

Генсек НАТО Рютте заперечив ціль США перекласти тягар оборони Європи до 2027 року

Європа "повинна активізуватися", заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, але заперечив повідомлення про ціль США перекласти більшу частину тягаря захисту Європи на європейські країни до 2027 року, пише УНН з посиланням на The Guradian.

Деталі

Рютте зазначив, що Європа побачить зміну у своєму підході до оборони, оскільки їй доведеться брати на себе дедалі більше відповідальності за власну безпеку.

Генсек НАТО вказав при цьому, що звіт Reuters від минулого тижня, у якому йдеться про плани США перекласти більшу частину тягаря захисту Європи на європейські країни до 2027 року, "не був правильним", і "США також це підтвердили".

"Але загалом, так, очевидно, що Європа повинна буде активізуватися, і саме це ми й робимо", - зазначив Рютте.

Нагадаємо

Reuters повідомляло, що Сполучені Штати хочуть, щоб до 2027 року Європа взяла на себе більшу частину звичайних оборонних спроможностей НАТО від розвідки до ракет.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Марк Рютте
Reuters
НАТО
Сполучені Штати Америки