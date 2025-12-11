Генсек НАТО Рютте заперечив ціль США перекласти тягар оборони Європи до 2027 року

Європа "повинна активізуватися", заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, але заперечив повідомлення про ціль США перекласти більшу частину тягаря захисту Європи на європейські країни до 2027 року, пише УНН з посиланням на The Guradian.

Деталі

Рютте зазначив, що Європа побачить зміну у своєму підході до оборони, оскільки їй доведеться брати на себе дедалі більше відповідальності за власну безпеку.

Генсек НАТО вказав при цьому, що звіт Reuters від минулого тижня, у якому йдеться про плани США перекласти більшу частину тягаря захисту Європи на європейські країни до 2027 року, "не був правильним", і "США також це підтвердили".

"Але загалом, так, очевидно, що Європа повинна буде активізуватися, і саме це ми й робимо", - зазначив Рютте.

Нагадаємо

Reuters повідомляло, що Сполучені Штати хочуть, щоб до 2027 року Європа взяла на себе більшу частину звичайних оборонних спроможностей НАТО від розвідки до ракет.