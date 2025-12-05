США встановлюють 2027 рік як дедлайн для оборони НАТО під керівництвом Європи - Reuters

Сполучені Штати хочуть, щоб до 2027 року Європа взяла на себе більшу частину звичайних оборонних спроможностей НАТО від розвідки до ракет, заявили представники Пентагону дипломатам у Вашингтоні цього тижня, і цей стислий дедлайн видався деяким європейським чиновникам нереалістичним, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Це повідомлення, передане п'ятьма джерелами, знайомими з ходом обговорення, включаючи американського чиновника, було передано на зустрічі у Вашингтоні цього тижня зі співробітниками Пентагону, які займаються політикою НАТО, та кількома європейськими делегаціями, пише видання.

Перенесення цього тягаря зі США на європейських членів Організації Північноатлантичного договору радикально змінить те, як Сполучені Штати, один із засновників повоєнного альянсу, взаємодіють зі своїми найважливішими військовими партнерами, зазначає видання.

На зустрічі представники Пентагону заявили, що Вашингтон поки що не задоволений успіхами Європи в нарощуванні свого оборонного потенціалу після розширеного вторгнення росії в Україну в 2022 році.

Американські офіційні особи повідомили своїх колег, що якщо Європа не вкладеться в строк до 2027 року, США можуть припинити участь у деяких механізмах координації оборони НАТО, повідомили джерела.

Деякі офіційні особи на Капітолійському пагорбі поінформовані про послання Пентагону європейцям і стурбовані ним, заявив один із американських офіційних осіб.

Ясності щодо оцінки немає

Звичайні оборонні спроможності включають неядерні засоби, від військ до озброєнь, і офіційні особи не пояснили, як США оцінюватимуть прогрес Європи в прийнятті на себе більшої частини тягаря, пише видання.

Також неясно, чи відображає дедлайн у вигляді 2027 року позицію адміністрації Трампа чи це лише думка деяких посадових осіб Пентагону. У Вашингтоні існують серйозні розбіжності щодо військової ролі США у Європі, зазначає видання.

Декілька європейських чиновників заявили, що термін 2027 року нереалістичний, незалежно від того, як Вашингтон оцінює прогрес, оскільки Європі потрібно більше, ніж просто гроші та політична воля для заміни деяких американських сил та засобів у короткостроковій перспективі.

Серед інших проблем союзники по НАТО стикаються із затримками у виробництві військової техніки, яку вони намагаються придбати. Хоча офіційні особи США закликають Європу купувати більше американської техніки, деякі з найцінніших американських озброєнь та оборонних систем будуть поставлені за кілька років, якщо замовити їх сьогодні, зазначає видання.

США також надають спроможності, які неможливо просто купити, наприклад унікальні розвідувальні дані, засоби спостереження та рекогностування, які виявилися ключовими у військових діях України, зазначає видання.

У відповідь на прохання прокоментувати ситуацію представник НАТО, який виступає від імені альянсу, заявив, що європейські союзники почали брати на себе більше відповідальності за безпеку континенту, але не став коментувати дедлайн у 2027 році.

"Союзники усвідомили необхідність збільшення інвестицій в оборону та перекладання тягаря звичайних озброєнь" із США на Європу, заявив чиновник.

Європейські країни загалом прийняли вимогу президента США Дональда Трампа взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку та пообіцяли значно збільшити витрати на оборону, вказує видання.

Європейський Союз поставив за мету зробити континент готовим до самооборони до 2030 року і заявив, що він повинен усунути прогалини у своїй системі протиповітряної оборони, безпілотниках, засобах кібервійни, боєприпасах та інших областях. Офіційні особи та аналітики заявили, що навіть цей термін дуже амбітний.

Відносини Вашингтона і НАТО

Адміністрація Трампа постійно заявляє про необхідність збільшення вкладу європейських союзників у діяльність НАТО, але позиція президента США щодо НАТО не завжди зрозуміла, пише видання.

Під час передвиборної кампанії 2024 року Трамп часто критикував європейських союзників і заявив, що підтримає главу кремля володимира путіна вторгнутися до країн НАТО, які не витрачають справедливу частку на оборону, зазначає видання. І додає, що вже на щорічному саміті лідерів НАТО в червні Трамп палко хвалив європейських лідерів за згоду з планом США щодо збільшення річних оборонних витрат держав-членів до 5% ВВП.

У наступні місяці Трамп вагався між жорсткішою позицією щодо росії - головного опонента блоку - і останнім часом готовністю вести переговори з москвою щодо війни в Україні. Європейські офіційні особи скаржилися, що їх практично виключили із цих переговорів.

Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО цього тижня заступник держсекретаря США Крістофер Ландау заявив, що союзники з НАТО "очевидно" мають взяти на себе відповідальність за оборону Європи.

"Адміністрації США, що змінювали одна одну, говорили про це в тій чи іншій формі майже все моє життя... але наша адміністрація має на увазі те, що говорить", – написав Ландау у X.

