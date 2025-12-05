США устанавливают 2027 год как дедлайн для обороны НАТО под руководством Европы - Reuters

$42.180.02
49.230.00
ukenru
11:17 • 9658 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
08:37 • 12114 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 18704 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 31977 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 41983 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 37078 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 62089 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 34366 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 57202 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 24632 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3м/с
88%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ISW: путин изменил риторику по поводу войны, но не отказался от своих первоначальных целей5 декабря, 03:32 • 29238 просмотра
Трамп: Война в Украине закончится, мы устанавливаем мир по всему миру5 декабря, 04:03 • 24889 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 24432 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 12149 просмотра
Шесть областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго08:47 • 13388 просмотра
публикации
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты11:30 • 6282 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?11:17 • 9656 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 24510 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 62088 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 47223 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Германия
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO12:40 • 1100 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 12208 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 22017 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 35940 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 36166 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Дипломатка

США устанавливают 2027 год как дедлайн для обороны НАТО под руководством Европы - Reuters

Киев • УНН

 • 480 просмотра

Соединенные Штаты требуют от Европы взять на себя большую часть обычных оборонных возможностей НАТО к 2027 году, включая разведку и ракеты. Некоторые европейские чиновники считают этот срок нереалистичным, поскольку Европе нужно время для наращивания потенциала.

США устанавливают 2027 год как дедлайн для обороны НАТО под руководством Европы - Reuters

Соединенные Штаты хотят, чтобы к 2027 году Европа взяла на себя большую часть обычных оборонных возможностей НАТО от разведки до ракет, заявили представители Пентагона дипломатам в Вашингтоне на этой неделе, и этот сжатый дедлайн показался некоторым европейским чиновникам нереалистичным, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Это сообщение, переданное пятью источниками, знакомыми с ходом обсуждения, включая американского чиновника, было передано на встрече в Вашингтоне на этой неделе с сотрудниками Пентагона, занимающимися политикой НАТО, и несколькими европейскими делегациями, пишет издание.

Перенос этого бремени с США на европейских членов Организации Североатлантического договора радикально изменит то, как Соединенные Штаты, один из основателей послевоенного альянса, взаимодействуют со своими важнейшими военными партнерами, отмечает издание.

На встрече представители Пентагона заявили, что Вашингтон пока не удовлетворен успехами Европы в наращивании своего оборонного потенциала после расширенного вторжения России в Украину в 2022 году.

Американские официальные лица сообщили своим коллегам, что если Европа не уложится в срок до 2027 года, США могут прекратить участие в некоторых механизмах координации обороны НАТО, сообщили источники.

Некоторые официальные лица на Капитолийском холме проинформированы о послании Пентагона европейцам и обеспокоены им, заявил один из американских официальных лиц.

Ясности относительно оценки нет

Обычные оборонные возможности включают неядерные средства, от войск до вооружений, и официальные лица не объяснили, как США будут оценивать прогресс Европы в принятии на себя большей части бремени, пишет издание.

Также неясно, отражает ли дедлайн в виде 2027 года позицию администрации Трампа или это лишь мнение некоторых должностных лиц Пентагона. В Вашингтоне существуют серьезные разногласия относительно военной роли США в Европе, отмечает издание.

Несколько европейских чиновников заявили, что срок 2027 года нереалистичен, независимо от того, как Вашингтон оценивает прогресс, поскольку Европе нужно больше, чем просто деньги и политическая воля для замены некоторых американских сил и средств в краткосрочной перспективе.

Среди прочих проблем союзники по НАТО сталкиваются с задержками в производстве военной техники, которую они пытаются приобрести. Хотя официальные лица США призывают Европу покупать больше американской техники, некоторые из самых ценных американских вооружений и оборонных систем будут поставлены через несколько лет, если заказать их сегодня, отмечает издание.

США также предоставляют возможности, которые невозможно просто купить, например уникальные разведывательные данные, средства наблюдения и рекогносцировки, которые оказались ключевыми в военных действиях Украины, отмечает издание.

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию представитель НАТО, выступающий от имени альянса, заявил, что европейские союзники начали брать на себя больше ответственности за безопасность континента, но не стал комментировать дедлайн в 2027 году.

"Союзники осознали необходимость увеличения инвестиций в оборону и перекладывания бремени обычных вооружений" с США на Европу, заявил чиновник.

Европейские страны в целом приняли требование президента США Дональда Трампа взять на себя большую ответственность за собственную безопасность и пообещали значительно увеличить расходы на оборону, указывает издание.

Европейский Союз поставил цель сделать континент готовым к самообороне к 2030 году и заявил, что он должен устранить пробелы в своей системе противовоздушной обороны, беспилотниках, средствах кибервойны, боеприпасах и других областях. Официальные лица и аналитики заявили, что даже этот срок очень амбициозен.

Отношения Вашингтона и НАТО

Администрация Трампа постоянно заявляет о необходимости увеличения вклада европейских союзников в деятельность НАТО, но позиция президента США относительно НАТО не всегда ясна, пишет издание.

Во время предвыборной кампании 2024 года Трамп часто критиковал европейских союзников и заявил, что поддержит главу Кремля Владимира Путина вторгнуться в страны НАТО, которые не тратят справедливую долю на оборону, отмечает издание. И добавляет, что уже на ежегодном саммите лидеров НАТО в июне Трамп пылко хвалил европейских лидеров за согласие с планом США по увеличению годовых оборонных расходов государств-членов до 5% ВВП.

В последующие месяцы Трамп колебался между более жесткой позицией в отношении России — главного оппонента блока — и в последнее время готовностью вести переговоры с Москвой по войне в Украине. Европейские официальные лица жаловались, что их практически исключили из этих переговоров.

Во время встречи министров иностранных дел стран НАТО на этой неделе заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что союзники по НАТО "очевидно" должны взять на себя ответственность за оборону Европы.

"Сменявшие друг друга администрации США говорили об этом в той или иной форме почти всю мою жизнь... но наша администрация имеет в виду то, что говорит", – написал Ландау в X.

Европа прекрасно справится с меньшим количеством американских войск - главнокомандующий НАТО05.12.25, 14:16 • 1256 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Война в Украине
Владимир Путин
Пентагон
Reuters
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Европейский Союз
Европа
Соединённые Штаты
Украина