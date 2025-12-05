США устанавливают 2027 год как дедлайн для обороны НАТО под руководством Европы - Reuters

Соединенные Штаты хотят, чтобы к 2027 году Европа взяла на себя большую часть обычных оборонных возможностей НАТО от разведки до ракет, заявили представители Пентагона дипломатам в Вашингтоне на этой неделе, и этот сжатый дедлайн показался некоторым европейским чиновникам нереалистичным, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Это сообщение, переданное пятью источниками, знакомыми с ходом обсуждения, включая американского чиновника, было передано на встрече в Вашингтоне на этой неделе с сотрудниками Пентагона, занимающимися политикой НАТО, и несколькими европейскими делегациями, пишет издание.

Перенос этого бремени с США на европейских членов Организации Североатлантического договора радикально изменит то, как Соединенные Штаты, один из основателей послевоенного альянса, взаимодействуют со своими важнейшими военными партнерами, отмечает издание.

На встрече представители Пентагона заявили, что Вашингтон пока не удовлетворен успехами Европы в наращивании своего оборонного потенциала после расширенного вторжения России в Украину в 2022 году.

Американские официальные лица сообщили своим коллегам, что если Европа не уложится в срок до 2027 года, США могут прекратить участие в некоторых механизмах координации обороны НАТО, сообщили источники.

Некоторые официальные лица на Капитолийском холме проинформированы о послании Пентагона европейцам и обеспокоены им, заявил один из американских официальных лиц.

Ясности относительно оценки нет

Обычные оборонные возможности включают неядерные средства, от войск до вооружений, и официальные лица не объяснили, как США будут оценивать прогресс Европы в принятии на себя большей части бремени, пишет издание.

Также неясно, отражает ли дедлайн в виде 2027 года позицию администрации Трампа или это лишь мнение некоторых должностных лиц Пентагона. В Вашингтоне существуют серьезные разногласия относительно военной роли США в Европе, отмечает издание.

Несколько европейских чиновников заявили, что срок 2027 года нереалистичен, независимо от того, как Вашингтон оценивает прогресс, поскольку Европе нужно больше, чем просто деньги и политическая воля для замены некоторых американских сил и средств в краткосрочной перспективе.

Среди прочих проблем союзники по НАТО сталкиваются с задержками в производстве военной техники, которую они пытаются приобрести. Хотя официальные лица США призывают Европу покупать больше американской техники, некоторые из самых ценных американских вооружений и оборонных систем будут поставлены через несколько лет, если заказать их сегодня, отмечает издание.

США также предоставляют возможности, которые невозможно просто купить, например уникальные разведывательные данные, средства наблюдения и рекогносцировки, которые оказались ключевыми в военных действиях Украины, отмечает издание.

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию представитель НАТО, выступающий от имени альянса, заявил, что европейские союзники начали брать на себя больше ответственности за безопасность континента, но не стал комментировать дедлайн в 2027 году.

"Союзники осознали необходимость увеличения инвестиций в оборону и перекладывания бремени обычных вооружений" с США на Европу, заявил чиновник.

Европейские страны в целом приняли требование президента США Дональда Трампа взять на себя большую ответственность за собственную безопасность и пообещали значительно увеличить расходы на оборону, указывает издание.

Европейский Союз поставил цель сделать континент готовым к самообороне к 2030 году и заявил, что он должен устранить пробелы в своей системе противовоздушной обороны, беспилотниках, средствах кибервойны, боеприпасах и других областях. Официальные лица и аналитики заявили, что даже этот срок очень амбициозен.

Отношения Вашингтона и НАТО

Администрация Трампа постоянно заявляет о необходимости увеличения вклада европейских союзников в деятельность НАТО, но позиция президента США относительно НАТО не всегда ясна, пишет издание.

Во время предвыборной кампании 2024 года Трамп часто критиковал европейских союзников и заявил, что поддержит главу Кремля Владимира Путина вторгнуться в страны НАТО, которые не тратят справедливую долю на оборону, отмечает издание. И добавляет, что уже на ежегодном саммите лидеров НАТО в июне Трамп пылко хвалил европейских лидеров за согласие с планом США по увеличению годовых оборонных расходов государств-членов до 5% ВВП.

В последующие месяцы Трамп колебался между более жесткой позицией в отношении России — главного оппонента блока — и в последнее время готовностью вести переговоры с Москвой по войне в Украине. Европейские официальные лица жаловались, что их практически исключили из этих переговоров.

Во время встречи министров иностранных дел стран НАТО на этой неделе заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что союзники по НАТО "очевидно" должны взять на себя ответственность за оборону Европы.

"Сменявшие друг друга администрации США говорили об этом в той или иной форме почти всю мою жизнь... но наша администрация имеет в виду то, что говорит", – написал Ландау в X.

