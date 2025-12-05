$42.180.02
Європа чудово впорається з меншою кількістю американських військ - головнокомандувач НАТО

Київ • УНН

 • 946 перегляди

Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив, що менша кількість американських військ у Європі не навантажуватиме оборону континенту. Це відбувається на тлі очікуваного виведення американських військ з Європи та передислокації їх до Індо-Тихоокеанського регіону.

Європа чудово впорається з меншою кількістю американських військ - головнокомандувач НАТО

Менша кількість американських військ у Європі не навантажуватиме оборону континенту, заявив Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич, відкидаючи занепокоєння щодо зобов'язань США перед альянсом, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

"Я впевнений у спроможностях" Європи та Канади, сказав чотиризірковий генерал США у військово-оперативному командуванні альянсу на півдні Бельгії. "Ми готові сьогодні зустріти будь-яку кризу чи непередбачену ситуацію", - зазначив він.

Коментарі Гринкевича прозвучали на тлі занепокоєння щодо очікуваного виведення американських військ з Європи в результаті майбутньої оборонної стратегії президента США Дональда Трампа. Очікується, що так званий огляд позицій включатиме передислокацію американських військ з Європи до Індо-Тихоокеанського регіону.

Цей зсув вже розпочався, коли США минулого місяця вивели 800 військовослужбовців з Румунії - рішення, яке Бухарест закликав Вашингтон скасувати.

У Європі заявили, що США збираються вивести частину військ зі східного флангу НАТО: в Альянсі відреагували29.10.25, 12:42 • 4036 переглядiв

Занепокоєння щодо скорочення 85 000 американських військових у Європі також відображає ширші дебати щодо зобов'язань Вашингтона перед альянсом за часів Трампа.

Трамп високо оцінив обіцянку союзників по НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП до 2035 року, але раніше поставив під сумнів обіцянку альянсу щодо колективної оборони, неоднозначну щодо нещодавнього вторгнення російських безпілотників до Польщі, та неодноразово тиснув на європейських союзників, щоб ті активізувалися, вказує видання.

Раніше цього року міністр фінансів США Скотт Бессент заявив: "Тепер путін почав здійснювати вторгнення за кордони НАТО. Одне, що я можу вам сказати, це те, що США не збираються втручатися військами чи чимось подібним".

Європейські лідери у приватному порядку стурбовані підтримуваними Трампом зусиллями з припинення війни в Україні, які, на думку деяких, нині йдуть на користь росії, пише видання.

Ці бурхливі відносини знову проявилися цього тижня після того, як державний секретар США Марко Рубіо пропустив зустріч міністрів закордонних справ НАТО - чого майже ніколи не траплялося з моменту заснування НАТО в 1949 році. Тим часом його заступник розкритикував союзників на закритій зустрічі за те, що вони надають пріоритет власній оборонній промисловості замість того, щоб продовжувати витрачати кошти на американське озброєння, вказує видання.

Майже дві третини європейських оборонних витрат йдуть до США, але ЄС намагається змінити це за допомогою програм, спрямованих на стимулювання місцевого виробництва, пише видання.

У приватному порядку деякі європейські союзники стурбовані США, але публічно вони наполягають на тому, що НАТО все ще є силою, з якою доводиться рахуватися.

"Усі процеси НАТО функціонують бездоганно, - сказав заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський. - У практичному сенсі американці дуже добре виконують свої зобов'язання".

Гринкевич наполягав, що будь-яка політична напруженість, пов'язана з мирними переговорами, "не мала жодного впливу... на здатність виконувати нашу місію з точки зору НАТО". Він додав, що обіцянки союзників збільшити свої витрати на оборону означають, що НАТО "буде більш готове завтра, а ми будемо більш готові післязавтра", щоб протистояти росії та реагувати на будь-яке подальше виведення військ.

Минулого місяця посол США в НАТО Метью Вітакер викликав здивування, коли сказав, що "з нетерпінням чекає дня, коли Німеччина… скаже, що "ми готові зайняти посаду Верховного головнокомандувача об’єднаних збройних сил НАТО"", що є ще одним прикладом того, як Вашингтон прагне європейських союзників робити більше, тоді як США натякають, що можуть відступити, зазначає видання.

Повідомляється, що адміністрація Трампа розглядала можливість не призначати американського генерала Верховним головнокомандувачем об’єднаних збройних сил НАТО в Європі на початку цього року, перш ніж висунути кандидатуру Гринкевича. Верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі завжди був офіцером США, оскільки ця посада командує всіма військами союзників у Європі та контролює американські ядерні сили стримування на континенті.

"Завжди відбувається перебалансування посад, які займають різні країни в альянсі", – сказав Гринкевич, додавши, що "природно, що дещо з цього станеться… протягом наступних кількох місяців [і] кількох років".

"Що стосується того, хто обіймає посаду SACEUR, – сказав він журналістам, – я б волів просто залишити політикам ухвалювати ці рішення".

Занепокоєння Європи щодо надійності її альянсу зі США виникає на тлі того, що повномасштабна війна в Україні наближається до четвертого року, оцінки розвідки попереджають про готовність росії до нападу на країну НАТО до кінця десятиліття, а пов’язані з росією гібридні атаки посилюються по всьому континенту.

Міністр оборони Німеччини: "У 2029 році росія буде в змозі напасти на одну з країн НАТО"12.06.24, 17:31 • 16450 переглядiв

путін заявив цього тижня, що він "готовий" до війни з Європою.

Гринкевич сказав, що він "занепокоєний" тим, що росія може випробувати колективну оборону НАТО "у найближчій перспективі", а також у "середньостроковій та, очевидно, довгостроковій перспективі".

НАТО готується до гібридних загроз: головнокомандувач Альянсу розкриває деталі05.12.25, 13:12 • 1232 перегляди

Гібридні атаки росії – це "реальна проблема", сказав він, і повторив заклик кількох європейських столиць реагувати більш рішуче на гібридну діяльність.

"Ми також думаємо про те, щоб бути проактивними, - сказав він, відмовившись надати подальші подробиці. - Якщо осія намагається створити для нас дилеми, то, можливо, є способи, як ми могли б створити для них дилеми".

Юлія Шрамко

