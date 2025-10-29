$42.080.01
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
07:00 • 36236 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
06:50 • 36278 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 38741 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 104251 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 57282 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 52796 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 78293 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 38687 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 28861 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Меню
У Європі заявили, що США збираються вивести частину військ зі східного флангу НАТО: в Альянсі відреагували

Київ • УНН

Румунія повідомила про плани США скоротити військову присутність на східному фланзі НАТО, включаючи румунську авіабазу. Представник НАТО заявив, що Альянс тісно взаємодіє зі США щодо складу сил, зауваживши, що американська присутність у Європі залишається значною.

У Європі заявили, що США збираються вивести частину військ зі східного флангу НАТО: в Альянсі відреагували

Румунія заявила, що США мають намір вивести частину своїх військ зі східного флангу НАТО, представник НАТО у відповідь заявив, що Альянс тісно взаємодіє зі США щодо складу сил у Європі, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"Коригування складу сил США не є чимось незвичайним", - заявив представник НАТО, після того, як міністерство оборони Румунії повідомило, що союзники були повідомлені про плани США скоротити чисельність військ, розміщених на східному фланзі Європи.

Представник Альянсу додав, що "навіть з урахуванням цих коригувань склад сил США в Європі залишається більшим, ніж було протягом багатьох років".

НАТО і керівництво США тісно взаємодіють щодо нашого загального складу сил - щоб забезпечити збереження НАТО нашого потужного потенціалу стримування та оборони, і влада США заздалегідь поінформувала НАТО про ці коригування

- сказав представник Альянсу.

Перед цим в середу міністерство оборони Румунії повідомило, що Румунія та її союзники по НАТО були повідомлені про плани США скоротити чисельність військ, дислокованих на східному фланзі Європи, включаючи військовослужбовців, які мали бути розміщені на румунській авіабазі імені Михайла Когелнічану. "Американське рішення полягає в припиненні ротації в Європі бригади, підрозділи якої знаходилися в кількох країнах НАТО", - заявило міністерство оборони країни.

У заяві також йдеться, що це рішення було очікуваним з огляду на зміну пріоритетів Вашингтона, проте близько 1000 американських військовослужбовців, як і раніше, будуть перебувати в Румунії.

"При ухваленні рішення також враховувалося, що НАТО консолідувало свою присутність і активність на східному фланзі, що дозволяє Сполученим Штатам скоригувати свою військову позицію в регіоні", - заявило румунське міністерство. Кількість американських військовослужбовців не уточнюється.

Доповнення

Адміністрація президента США Дональда Трампа раніше повідомляла європейським союзникам Вашингтона, що їм необхідно взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, оскільки Сполучені Штати приділяють більше уваги своїм кордонам та Індо-Тихоокеанському регіону.

Попри занепокоєння на східному фланзі НАТО щодо можливого скорочення присутності Сполучених Штатів у регіоні в той час, коли росія продовжує вести війну в Україні, Трамп заявив у вересні, що Вашингтон може збільшити свою військову присутність у Польщі, зауважує видання.

США посилюють військову присутність у Північній Європі через загрозу з боку рф27.05.25, 21:53 • 7910 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Європа
Румунія
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща