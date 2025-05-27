США посилюють військову присутність у Північній Європі через загрозу з боку рф

$41.570.06
47.300.30
ukenru
Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив
27 травня, 13:16 • 67524 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція

Ексклюзив
27 травня, 11:19 • 70148 перегляди

Літо 2025 у кольорах та стилях: головні тренди інтер’єру

Ексклюзив
27 травня, 08:04 • 84155 перегляди

Одеса, Закарпаття та Волинь: експерт розповів про варіанти відпочинку

Ексклюзив
26 травня, 14:22 • 141005 перегляди

рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"

Ексклюзив
26 травня, 13:26 • 219809 перегляди

Справу головного юриста НБУ заморозили? Відсутність підозри може затягнути розслідування на роки – суддя у відставці

Ексклюзив
26 травня, 11:58 • 184796 перегляди

САП приховує деталі розслідування справи про "зливи з НАБУ" та причетність Углави - за рік жодних підозр

Ексклюзив
26 травня, 09:30 • 184678 перегляди

Прокуратура має звернутися до суду з клопотанням про арешт обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних – ексзаступник генпрокурора

Ексклюзив
26 травня, 08:54 • 164512 перегляди

Манікюр і педикюр: головні тренди літа 2025

26 травня, 08:18 • 115947 перегляди

Над Україною під час атаки рф збили 9 з 9 ракет та знешкодили 288 з 355 дронів

Ексклюзив
26 травня, 06:37 • 100248 перегляди

Як заощадити на продуктах: поради дієтолога для здорового харчування

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
70%
745мм
Популярнi новини

У Китаї стався потужний вибух на хімічному заводі: у небо здійнявся стовп диму

27 травня, 12:27 • 56234 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

14:30 • 71826 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

15:12 • 64011 перегляди

HBO офіційно представило акторів, які заграють Гаррі Поттера, Герміону і Рона у новому серіалі

16:05 • 21010 перегляди

Не тільки "абсолютно божевільний", але й "грає з вогнем": нові заяви Трампа у бік путіна

16:19 • 46495 перегляди
Публікації

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

15:12 • 64264 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

14:30 • 72071 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив

27 травня, 13:16 • 67514 перегляди

Ризик у подарунок: як техніка з "сірого" ринку стає троянським конем у вашому персональному користуванні

26 травня, 16:32 • 184798 перегляди

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

24 травня, 08:00 • 573793 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Кіт Келлогг

Кім Чен Ин

Руслан Кравченко

Фрідріх Мерц

Олаф Шольц

Актуальні місця

Київ

Білий дім

Харківська область

Покровськ

Чернігівська область

Реклама
УНН Lite

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

17:27 • 14288 перегляди

HBO офіційно представило акторів, які заграють Гаррі Поттера, Герміону і Рона у новому серіалі

16:05 • 21175 перегляди

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

27 травня, 09:48 • 94504 перегляди

American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців

27 травня, 08:52 • 96135 перегляди

Marvel готує новий спіноф "ВандаВіжен": стали відомі перші імена з акторського складу

27 травня, 07:08 • 93323 перегляди
Актуальне

The Guardian

Фокс Ньюс

Truth Social

Bild

Tesla Model Y

США посилюють військову присутність у Північній Європі через загрозу з боку рф

Київ • УНН

 • 1734 перегляди

США та Велика Британія проводять спільні військові навчання в Норвегії. Мета - стримування агресії рф та інтеграція Фінляндії і Швеції в НАТО.

США посилюють військову присутність у Північній Європі через загрозу з боку рф

На тлі попередніх заяв Дональда Трампа, у Європі з'явилося занепокоєння, що роль США у альянсі НАТО слабшає. Втім американське військове командування заявляє, що їхні позиції залишаються непохитними. Більше того, як пише WSJ, крайня північ і Балтика вже у центрі воєнного планування США. Через низку причин, серед яких - загроза дій з боку рф.

Передає УНН із посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

Адміністрація Трампа планує бачити Північноатлантичний договір більш "смертоносним" на півночі Європи, де НАТО з обох боків межує з росією.

США та Велика Британія об'єднались для відпрацювання потенційних військових сценаріїв, включаючи бойові стрільби, поповнення запасів крові за допомогою дронів та повітряні стрибки над Північним колом у Норвегії.

Мета - стримувати російську агресію та міцніше інтегрувати союзників, включаючи нових членів НАТО Фінляндію та Швецію, у цьому стратегічному куточку Європи.

Голова Пентагону пояснив, чому НАТО має витрачати на оборону 5% ВВП13.02.25, 11:05 • 35194 перегляди

Таким чином, адміністрація Трамп передає Росії чіткий сигнал: незважаючи на раніше висловлюваний скепсис Вашингтона щодо НАТО, сумнів в ефективності трансатлантичного Альянсу, тим не менш - американські військові подвоюють зусилля в Північній Європі. 

Американські військові командири кажуть, що їхня позиція залишається твердою.

- пише видання.

Довідка

Готланд - одне з найбільш стратегічно важливих місць у Північній Європі, що дає змогу розгорнути датчики та системи зброї дальньої дії для контролю над повітряним і морським простором у Балтійському регіоні.

Колишній очільник шведського Міноборони Мікаель Биден цьогоріч заявив, що Путін "не зводить очей" з Готланда.

Популярний курорт та військові НАТО

Очікувана чисельність військових на острові під час війни становить близько 4500 осіб. Військові незручно вписуються в оточення мешканців, багато з яких переїхали сюди в останні роки, приваблені природною безтурботністю Готланда та середньовічними брукованими вулицями. 

Імовірно вони не очікуючи стрільбищ на своєму подвір’ї.

- пише WSJ.

Щоб імітувати оборону Готланда, минулого тижня взвод британських десантників провів розвідку. Через кілька днів 110 британських десантників десантувалися з висоти 300 метрів з двох транспортних літаків A400M на відкрите поле, а потім йшли вночі через ліс, щоб забезпечити зону посадки літаків.

Фінляндія "готується до найгіршого" на тлі нарощування росією військ на кордоні - Guardian22.05.25, 16:41 • 2932 перегляди

Близько півночі, підрозділ морської піхоти США прибув неподалік з мобільною ракетною системою, яку можна швидко розгорнути у разі війни. Кілька годин тому морські піхотинці були в Норвегії. Після запуску муляжів боєприпасів – бетонних стовпів – морські піхотинці перевезли систему до Фінляндії для аналогічної демонстрації.

Коментар

Тепер, коли Фінляндія і Швеція стали членами НАТО, у нас є безперервна ділянка території НАТО на північ від Північного полярного кола. Розширення НАТО на північ також полегшило для НАТО перекидання підкріплень до країн Балтії в разі військової кризи або конфлікту в цьому регіоні

- каже Крістіан Атланд, старший науковий співробітник Норвезького інституту оборонних досліджень. 

Поглиблення відносин між регіоном та Вашингтоном не повинно відхиляти від єдності НАТО.

Швеція виділяє Україні майже півмільярда євро на посилення обороноздатності: куди підуть кошти27.05.25, 02:14 • 3334 перегляди

Йдеться не про створення клубу всередині клубу, а про зміцнення НАТО. Але паралельно з цим можна здійснювати певну двосторонню або багатосторонню співпрацю чи операції. Це лише зміцнює колективну оборону

- зазначив Карл-Йохан Едстрем, начальник Генерального штабу оборони Швеції.

Оскільки морські стратегічні позиції росії в Балтійському морі дуже слабкі, будь-який конфлікт буде супроводжуватися негайними спробами рф захопити ключові портові райони в Прибалтиці, Фінляндії та Польщі, - вважає Стефан Лундквіст, голова шведського Центру питань безпеки в Арктиці. 

Ключове військово-стратегічне положення Готланда, найімовірніше, стане ареною ворожих дій на початковому етапі конфлікту

- зазначив він.

путін прагне захопити острів Готланд та повністю контролювати Балтійське море - головнокомандувач Швеції 22.05.24, 15:54 • 16393 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
НАТО
Дональд Трамп
Фінляндія
Швеція
Норвегія
Велика Британія
Сполучені Штати
Польща
Brent
$63.59
Bitcoin
$109,836.60
S&P 500
$5,915.20
Tesla
$359.54
Газ TTF
$37.01
Золото
$3,329.81
Ethereum
$2,679.89