США посилюють військову присутність у Північній Європі через загрозу з боку рф

На тлі попередніх заяв Дональда Трампа, у Європі з'явилося занепокоєння, що роль США у альянсі НАТО слабшає. Втім американське військове командування заявляє, що їхні позиції залишаються непохитними. Більше того, як пише WSJ, крайня північ і Балтика вже у центрі воєнного планування США. Через низку причин, серед яких - загроза дій з боку рф.

Передає УНН із посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

Адміністрація Трампа планує бачити Північноатлантичний договір більш "смертоносним" на півночі Європи, де НАТО з обох боків межує з росією.

США та Велика Британія об'єднались для відпрацювання потенційних військових сценаріїв, включаючи бойові стрільби, поповнення запасів крові за допомогою дронів та повітряні стрибки над Північним колом у Норвегії.

Мета - стримувати російську агресію та міцніше інтегрувати союзників, включаючи нових членів НАТО Фінляндію та Швецію, у цьому стратегічному куточку Європи.

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Таким чином, адміністрація Трамп передає Росії чіткий сигнал: незважаючи на раніше висловлюваний скепсис Вашингтона щодо НАТО, сумнів в ефективності трансатлантичного Альянсу, тим не менш - американські військові подвоюють зусилля в Північній Європі.

Американські військові командири кажуть, що їхня позиція залишається твердою. - пише видання.

Довідка

Готланд - одне з найбільш стратегічно важливих місць у Північній Європі, що дає змогу розгорнути датчики та системи зброї дальньої дії для контролю над повітряним і морським простором у Балтійському регіоні.

Колишній очільник шведського Міноборони Мікаель Биден цьогоріч заявив, що Путін "не зводить очей" з Готланда.

Популярний курорт та військові НАТО

Очікувана чисельність військових на острові під час війни становить близько 4500 осіб. Військові незручно вписуються в оточення мешканців, багато з яких переїхали сюди в останні роки, приваблені природною безтурботністю Готланда та середньовічними брукованими вулицями.

Імовірно вони не очікуючи стрільбищ на своєму подвір’ї. - пише WSJ.

Щоб імітувати оборону Готланда, минулого тижня взвод британських десантників провів розвідку. Через кілька днів 110 британських десантників десантувалися з висоти 300 метрів з двох транспортних літаків A400M на відкрите поле, а потім йшли вночі через ліс, щоб забезпечити зону посадки літаків.

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Близько півночі, підрозділ морської піхоти США прибув неподалік з мобільною ракетною системою, яку можна швидко розгорнути у разі війни. Кілька годин тому морські піхотинці були в Норвегії. Після запуску муляжів боєприпасів – бетонних стовпів – морські піхотинці перевезли систему до Фінляндії для аналогічної демонстрації.

Коментар

Тепер, коли Фінляндія і Швеція стали членами НАТО, у нас є безперервна ділянка території НАТО на північ від Північного полярного кола. Розширення НАТО на північ також полегшило для НАТО перекидання підкріплень до країн Балтії в разі військової кризи або конфлікту в цьому регіоні - каже Крістіан Атланд, старший науковий співробітник Норвезького інституту оборонних досліджень.

Поглиблення відносин між регіоном та Вашингтоном не повинно відхиляти від єдності НАТО.

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Йдеться не про створення клубу всередині клубу, а про зміцнення НАТО. Але паралельно з цим можна здійснювати певну двосторонню або багатосторонню співпрацю чи операції. Це лише зміцнює колективну оборону - зазначив Карл-Йохан Едстрем, начальник Генерального штабу оборони Швеції.

Оскільки морські стратегічні позиції росії в Балтійському морі дуже слабкі, будь-який конфлікт буде супроводжуватися негайними спробами рф захопити ключові портові райони в Прибалтиці, Фінляндії та Польщі, - вважає Стефан Лундквіст, голова шведського Центру питань безпеки в Арктиці.

Ключове військово-стратегічне положення Готланда, найімовірніше, стане ареною ворожих дій на початковому етапі конфлікту - зазначив він.

путін прагне захопити острів Готланд та повністю контролювати Балтійське море - головнокомандувач Швеції