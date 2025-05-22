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Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою
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Актуальне

Bild

Financial Times

El País

Мі-8

The Guardian

Фінляндія "готується до найгіршого" на тлі нарощування росією військ на кордоні - Guardian

Київ • УНН

 • 350 перегляди

Фінляндія пильно стежить за нарощуванням росією військ на кордоні. Фінські військові готуються до найгіршого сценарію, побоюючись розширення агресії кремля.

Фінляндія "готується до найгіршого" на тлі нарощування росією військ на кордоні - Guardian

Фінляндія уважно моніторить нарощування росією військ вздовж спільного кордону, остерігаючись, що закінчивши експансію в Україні, кремль посуне на країни НАТО. Про це може свідчити факт, що москва продовжує посилювати свої військові бази поблизу західного кордону. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Керівник стратегічного відділу Сил оборони Фінляндії, генерал-майор Самі Нурмі заявив, що фінські військові "дуже уважно" стежать за маневрами москви і отримали розпорядження "готуватися до найгіршого".

Фінська прикордонна служба оголосила в середу про завершення будівництва перших 35 кілометрів 200-кілометрового паркану на східному кордоні з росією. Кордон країна закрила понад рік тому після того, як Гельсінкі звинуватили москву у перенаправленні шукачів притулку до Фінляндії в рамках "гібридної операції". Паркан оснащується камери та датчиками для розрізнення людей і тварин, які з'являються поблизу кордону.

рф розширює військову інфраструктуру біля кордонів з Фінляндією та Естонією - ISW20.05.25, 07:05 • 4230 переглядiв

Супутникові знімки, опубліковані в New York Times, показують розширення військової інфраструктури поблизу фінського кордону, включаючи ряди наметів, військову техніку, ремонт укриттів винищувачів та будівництво на раніше невикористовуваній вертолітній базі.

Вони змінюють структури, і ми бачимо помірну підготовку до розбудови інфраструктури поблизу наших кордонів, а це означає, що, як тільки війна в Україні, сподіваємось, закінчиться, вони почнуть повертати війська, які воювали в Україні, особливо сухопутні війська

 - сказав Нурмі.

Він також зазначив, що рух з посилення військової присутності на кордону не масштабний, але майже безперервний.

Вони роблять це поетапно. Це не велике будівництво, але в певних місцях будують нову інфраструктуру і готуються, завозять нове обладнання

 - сказав Нурмі.

Представник збройних сил Фінляндії зауважив, що поки важко оцінити, чи готується росія відправити більше військ в Україну, чи готується нарощувати свої сили поблизу кордону з Фінляндією. Але, на його думку, вона робить одночасно те й інше.

"Технічні" перемовини України та рф можуть продовжитися у Ватикані наступного тижня - Стубб21.05.25, 19:29 • 2798 переглядiв

Одразу після нападу на Україну ми подали заявку на членство в НАТО, а коли нас прийняли, Росія оголосила, що по той бік кордону почне змінювати свою військову політику.

- сказав Нурмі.

Громадяни Фінляндії вже звикли до загрози, що насувається з боку східного сусіда, сотні людей вже записуються на навчальні курси з підготовки до надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо

Британія звинуватила росію у спробах зламати камери на кордонах ЄС, щоб зірвати допомогу Україні. Розвідувальні служби Великої Британії заявили, що росія намагалася отримати доступ до спостереження на кордонах ЄС, викрадала паролі та проводила кібератаки, щоб порушити потік західної допомоги для України.

Лілія Набока

Лілія Набока

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