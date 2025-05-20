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Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський
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рф розширює військову інфраструктуру біля кордонів з Фінляндією та Естонією - ISW

Київ • УНН

 • 720 перегляди

росія будує військові бази та інфраструктуру біля кордонів Фінляндії та Естонії. Аналітики прогнозують, що рф знадобиться п’ять років, щоб наростити сили до загрозливого рівня.

рф розширює військову інфраструктуру біля кордонів з Фінляндією та Естонією - ISW

росія продовжує розширювати свою військову інфраструктуру вздовж кордону з Фінляндією та Естонією, ймовірно, готуючись до майбутньої агресії проти НАТО. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують, що нещодавні супутникові знімки, які підтвердили офіційні особи НАТО, показують, що росіяни будують бази та військову інфраструктуру поблизу фінських та естонських кордонів - зокрема, будують і ремонтують намети, склади для зберігання транспортних засобів, укриття для винищувачів і вертолітні бази на авіабазах оленя і алакуртті в мурманській області, авіабазі кам'янка в республіці комі та авіабазі петрозаводськ в республіці карелія.

Високопоставлений чиновник НАТО заявив, що росія, ймовірно, передислокує війська далі на північ, коли закінчиться війна в Україні, і що росія вважає, що її доступ до Арктики є ключовим для її статусу великої держави

- зазначають в ISW.

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Там наголошують, що представники оборонного сектора Фінляндії прогнозують, що росії знадобиться приблизно п’ять років, щоб наростити свої сили до загрозливого рівня після закінчення війни в Україні, можливо, потроївши кількість російських сил на кордоні з Фінляндією.

У квітні 2025 року ... західні військові та розвідники заявили, що росія розширює військові бази поблизу петрозаводська та модернізує залізничні лінії та іншу інфраструктуру вздовж західного кордону росії з НАТО

- йдеться у статті.

Аналітики додають, що помічник путіна та колишній секретар ради безпеки рф микола патрушев нещодавно використав наративи, подібні до тих, які кремль використовував для виправдання свого вторгнення в Україну, щоб погрожувати Фінляндії.

Нагадаємо

За інформацією BILD, завершення війни в Україні може стати новим етапом загроз з боку росії. Так, близько 800 тисяч російських військових, у разі перемир’я, можуть бути передислоковані до білорусі та кордонів Фінляндії, Норвегії і балтійських країн.

За словами неназваного західного чиновника, росія сприймає слабкість як можливість нових завоювань. Після Грузії був Крим, потім Донбас, потім Україна, і "якщо ми дамо путіну зрозуміти, що він може зберегти анексовані території, він вибере собі наступну, більшу ціль".

росія затримала нафтовий танкер, що належить члену НАТО: деталі інциденту18.05.25, 20:28 • 9434 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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