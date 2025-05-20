рф розширює військову інфраструктуру біля кордонів з Фінляндією та Естонією - ISW

росія продовжує розширювати свою військову інфраструктуру вздовж кордону з Фінляндією та Естонією, ймовірно, готуючись до майбутньої агресії проти НАТО. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

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Аналітики вказують, що нещодавні супутникові знімки, які підтвердили офіційні особи НАТО, показують, що росіяни будують бази та військову інфраструктуру поблизу фінських та естонських кордонів - зокрема, будують і ремонтують намети, склади для зберігання транспортних засобів, укриття для винищувачів і вертолітні бази на авіабазах оленя і алакуртті в мурманській області, авіабазі кам'янка в республіці комі та авіабазі петрозаводськ в республіці карелія.

Високопоставлений чиновник НАТО заявив, що росія, ймовірно, передислокує війська далі на північ, коли закінчиться війна в Україні, і що росія вважає, що її доступ до Арктики є ключовим для її статусу великої держави - зазначають в ISW.

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Там наголошують, що представники оборонного сектора Фінляндії прогнозують, що росії знадобиться приблизно п’ять років, щоб наростити свої сили до загрозливого рівня після закінчення війни в Україні, можливо, потроївши кількість російських сил на кордоні з Фінляндією.

У квітні 2025 року ... західні військові та розвідники заявили, що росія розширює військові бази поблизу петрозаводська та модернізує залізничні лінії та іншу інфраструктуру вздовж західного кордону росії з НАТО - йдеться у статті.

Аналітики додають, що помічник путіна та колишній секретар ради безпеки рф микола патрушев нещодавно використав наративи, подібні до тих, які кремль використовував для виправдання свого вторгнення в Україну, щоб погрожувати Фінляндії.

Нагадаємо

За інформацією BILD, завершення війни в Україні може стати новим етапом загроз з боку росії. Так, близько 800 тисяч російських військових, у разі перемир’я, можуть бути передислоковані до білорусі та кордонів Фінляндії, Норвегії і балтійських країн.

За словами неназваного західного чиновника, росія сприймає слабкість як можливість нових завоювань. Після Грузії був Крим, потім Донбас, потім Україна, і "якщо ми дамо путіну зрозуміти, що він може зберегти анексовані території, він вибере собі наступну, більшу ціль".

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