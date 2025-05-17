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Естонія готується до війни з росією, яку НАТО сподівається стримати - Euractiv

Київ • УНН

 • 1272 перегляди

В Естонії проходять найбільші військові навчання Hedgehog 25 за участі 16 000 військових з 10 країн НАТО. Таллінн будує 600 бункерів та військову базу на кордоні з росією.

Естонія готується до війни з росією, яку НАТО сподівається стримати - Euractiv
mil.ee

В Естонії влаштували найбільші в країні військові навчання Hedgehog 25, у межах яких близько 16 000 естонських військових і військових союзників із 10 країн НАТО відпрацьовують тритижневий імітаційний сценарій: російські війська почали вторгнення через кордон, що призвело до введення в дію положення про взаємну оборону НАТО, і екзистенційну боротьбу за Балтійський регіон, повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

"На цих навчаннях ми вперше фактично відпрацьовуємо нові регіональні плани стримування та оборони [НАТО], включаючи швидке передислокування [міжнародних] підрозділів для захисту Естонії", - сказав Пеетер Куймет, директор з міжнародного співробітництва Міністерства оборони Естонії.

Оновлену стратегію НАТО, яка визначає відповідь союзників на потенційну атаку, було узгоджено лише минулого року.

Попередні плани оборони передбачали так званий підхід "розтяжки", згідно з яким балтійські війська затримували наступ росії, очікуючи підкріплення НАТО. Враховуючи нові оцінки тактики москви щодо загроз, "зараз у планах захистити територію з першої інстанції", сказав Куймет, що означає, що росіянам не дозволять просунутися навіть на сантиметр.

На тлі того, як попередні навчання відбулися лише через кілька тижнів після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році, нинішні є найбільш "протверезними" - на основі кількох похмурих уроків, витягнутих з минулих років.

Естонські офіційні особи кажуть, що війна в Україні продемонструвала готовність росії зруйнувати те, що вона не може втримати, і майже неможливість повернути окуповані землі без величезних витрат. "У Бучі ми побачили, як росіяни ставляться до українців, своїх братів-слов'ян. Я не хочу думати про те, як вони будуть ставитися до прибалтів, яких вони завжди вважали злими фашистами", - сказав Куймет.

Таллінн також твердіше приймає концепцію так званої "тотальної оборони" - розширення готовності за межі військової до цивільної оборони.

Паралельно з військовими навчаннями вони також вперше цього тижня перевірили оновлену систему оповіщення про надзвичайні ситуації в країні, з ревом сирен по всій країні. Нова мережа зі 120 сирен, встановлена ​​після повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році, охоплює близько двох третин населення Естонії.

Проте, як зазначає видання, добре налагоджені репетиції на місцях затьмарені сумнівами щодо майбутнього давньої прихильності Америки європейській безпеці, якщо настане найтемніша година. "Здатність НАТО стримувати потенційну атаку та завдати удару у відповідь достатньою кількістю військових все ще може залежати від американського підкріплення", - пише видання.

Американські війська помітно відсутні на цьогорічних навчаннях після участі в попередніх навчаннях. Відповідаючи на запитання про відсутній "американський фактор", представники європейської оборони явно відмовляються спекулювати, зазначає видання.

"Цими навчаннями ми показали, що колективно європейські сили самостійно дуже, дуже сильні та здатні виконувати стримуючу роль проти росії", - сказав підполковник Г'ю Райкс, командувач контингенту британських військ, дислокованих в Естонії.

"Що стосується Естонії, то в осяжному майбутньому захист Європи без участі США є немислимим", - визнав при цьому Куймет.

Тим часом, як зазначається, у всій Європі сподіваються, що її зростаюча готовність інвестувати більше в оборону заспокоїть деякі розчарування у Вашингтоні та зацікавить американців.

НАТО розробляє план у відповідь на вимогу Трампа щодо 5% ВВП на оборону - Bloomberg14.05.25, 09:42 • 3747 переглядiв

Естонці також окопуються - буквально. Протягом наступних чотирьох років Таллінн планує витратити пів мільярда євро на військову інфраструктуру, включаючи 600 залізобетонних бункерів уздовж східного кордону. Для швидкого розгортання розміщуються запаси колючого дроту, танкових пасток і мін.

До 2027 року також планується будівництво нової військової бази в Нарві, східному форпості країни на кордоні з росією. Після того, як вона буде готова, на ній розмістять постійний контингент із кількох сотень солдатів.

Підготовка Естонії - це більше, ніж символізм. Розвідка країни нещодавно попередила, що росія планує сформувати нові військові підрозділи біля кордону. Естонські розвідники попереджають, що москва може зосередитися на Північній Європі після закінчення війни в Україні.

Естонська влада наполягає, що розміщення нової бази на кордоні є частиною давньої стратегії, а не реактивним заходом. "Таким чином більше тренувань для сил оборони відбуватиметься в районах, де вони діятимуть під час війни", - сказав Куймет.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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