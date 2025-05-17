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Эстония готовится к войне с россией, которую НАТО надеется сдержать - Euractiv

Киев • УНН

 • 570 просмотра

В Эстонии проходят крупнейшие военные учения Hedgehog 25 с участием 16 000 военных из 10 стран НАТО. Таллин строит 600 бункеров и военную базу на границе с Россией.

Эстония готовится к войне с россией, которую НАТО надеется сдержать - Euractiv
mil.ee

В Эстонии устроили крупнейшие в стране военные учения Hedgehog 25, в рамках которых около 16 000 эстонских военных и военных союзников из 10 стран НАТО отрабатывают трехнедельный имитационный сценарий: российские войска начали вторжение через границу, что привело к введению в действие положения о взаимной обороне НАТО, и экзистенциальную борьбу за Балтийский регион, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

"На этих учениях мы впервые фактически отрабатываем новые региональные планы сдерживания и обороны [НАТО], включая быстрое передислоцирование [международных] подразделений для защиты Эстонии", - сказал Пеэтер Куймет, директор по международному сотрудничеству Министерства обороны Эстонии.

Обновленная стратегия НАТО, определяющая ответ союзников на потенциальную атаку, была согласована только в прошлом году.

Предыдущие планы обороны предусматривали так называемый подход "растяжки", согласно которому балтийские войска задерживали наступление россии, ожидая подкрепления НАТО. Учитывая новые оценки тактики москвы в отношении угроз, "сейчас в планах защитить территорию с первой инстанции", сказал Куймет, что означает, что россиянам не позволят продвинуться даже на сантиметр.

На фоне того, как предыдущие учения состоялись всего через несколько недель после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году, нынешние являются наиболее "отрезвляющими" - на основе нескольких мрачных уроков, извлеченных из прошлых лет.

Эстонские официальные лица говорят, что война в Украине продемонстрировала готовность россии разрушить то, что она не может удержать, и почти невозможность вернуть оккупированные земли без огромных затрат. "В Буче мы увидели, как россияне относятся к украинцам, своим братьям-славянам. Я не хочу думать о том, как они будут относиться к прибалтам, которых они всегда считали злыми фашистами", - сказал Куймет.

Таллинн также тверже принимает концепцию так называемой "тотальной обороны" - расширение готовности за пределы военной до гражданской обороны.

Параллельно с военными учениями они также впервые на этой неделе проверили обновленную систему оповещения о чрезвычайных ситуациях в стране, с ревом сирен по всей стране. Новая сеть из 120 сирен, установленная после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году, охватывает около двух третей населения Эстонии.

Тем не менее, как отмечает издание, хорошо налаженные репетиции на местах омрачены сомнениями относительно будущего давней приверженности Америки европейской безопасности, если наступит самый темный час. "Способность НАТО сдерживать потенциальную атаку и нанести удар в ответ достаточным количеством военных все еще может зависеть от американского подкрепления", - пишет издание.

Американские войска заметно отсутствуют на нынешних учениях после участия в предыдущих учениях. Отвечая на вопрос об отсутствующем "американском факторе", представители европейской обороны явно отказываются спекулировать, отмечает издание.

"Этими учениями мы показали, что коллективно европейские силы самостоятельно очень, очень сильны и способны выполнять сдерживающую роль против россии", - сказал подполковник Хью Райкс, командующий контингентом британских войск, дислоцированных в Эстонии.

"Что касается Эстонии, то в обозримом будущем защита Европы без участия США немыслима", - признал при этом Куймет.

Между тем, как отмечается, во всей Европе надеются, что ее растущая готовность инвестировать больше в оборону успокоит некоторые разочарования в Вашингтоне и заинтересует американцев.

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Эстонцы также окапываются - буквально. В течение следующих четырех лет Таллинн планирует потратить полмиллиарда евро на военную инфраструктуру, включая 600 железобетонных бункеров вдоль восточной границы. Для быстрого развертывания размещаются запасы колючей проволоки, танковых ловушек и мин.

До 2027 года также планируется строительство новой военной базы в Нарве, восточном форпосте страны на границе с россией. После того, как она будет готова, на ней разместят постоянный контингент из нескольких сотен солдат.

Подготовка Эстонии - это больше, чем символизм. Разведка страны недавно предупредила, что россия планирует сформировать новые военные подразделения возле границы. Эстонские разведчики предупреждают, что москва может сосредоточиться на Северной Европе после окончания войны в Украине.

Эстонские власти настаивают, что размещение новой базы на границе является частью давней стратегии, а не реактивным мероприятием. "Таким образом больше тренировок для сил обороны будет происходить в районах, где они будут действовать во время войны", - сказал Куймет.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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