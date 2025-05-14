НАТО разрабатывает план в ответ на требование Трампа о 5% ВВП на оборону - Bloomberg

Союзники по НАТО начали производить соглашение о значительном увеличении расходов на оборону таким образом, чтобы это могло смягчить требование президента США Дональда Трампа тратить 5% ВВП на военные нужды, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Переговорщики в военном альянсе добиваются прогресса на пути к достижению 5% ВВП на оборону и расходы, связанные с обороной, к 2032 году в преддверии саммита Организации Североатлантического договора в Гааге в июне, сообщают дипломаты, знакомые с этим вопросом. Министры иностранных дел стран НАТО обсудят эту инициативу на встрече в турецком курортном городе Анталия в среду и четверг.

Встреча в Средиземноморье происходит на фоне дипломатического толчка, на фоне того, как администрация Трампа стремится положить конец войне в Украине, которая продолжается уже более трех лет. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться лицом к лицу с владимиром путиным в Стамбуле в четверг. Российский лидер не подал никаких признаков того, что приедет.

Соглашение о расходах на оборону в масштабах, которые требует Трамп - ни один из 32 членов НАТО, включая США, не достиг этого порога - ознаменовало бы наибольшее увеличение расходов западных союзников со времен окончания холодной войны.

Начиная со своего первого срока, Трамп критиковал союзников за то, что они не смогли достичь давнего порога в 2% расходов. Восемь из 32 союзников не достигли 2% расходов, по ежегодному отчету НАТО в апреле.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подталкивает союзников согласиться на уровень 3,5% ВВП в течение следующих семи лет, с дополнительными 1,5%, выделенными на более широкий набор расходов, связанных с обороной, по словам высокопоставленных дипломатов, которые говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить переговоры за закрытыми дверями.



Рютте, выступая перед журналистами в США в прошлом месяце, сказал, что целью саммита в Гааге, первого саммита Трампа после возвращения в Белый дом, будет перебалансировка расходов в альянсе, учитывая огромную долю США по сравнению с европейскими союзниками по НАТО и Канадой.

Министры в Анталии обсудят, какие расходы будут учитываться в компоненте 1,5%, включая такие отрасли, как военная мобильность, товары двойного назначения и кибербезопасность, заявили дипломаты, добавив, что переговоры находятся на начальной стадии. Остается неясным, будет ли этот сегмент включать существующие расходы или потребует новых обязательств.

Предложение Рютте включает регулярный и строгий механизм проверки, в отличие от более свободных целей, которые сейчас ставят союзники.

Увеличение расходов на порядок в обсуждаемые сроки станет огромной проблемой, сказал один высокопоставленный европейский дипломат, хотя теперь многие считают эти усилия необходимыми, чтобы послать кремлю сильный сигнал.

Некоторые члены НАТО, включая Италию и Испанию, недавно объявили о достижении уровня 2%. По словам человека, знакомого с этим вопросом, ожидается, что все они достигнут старого критерия до саммита.

Новый основной целевой показатель в 3,5% основывается на амбициозных новых планах обороны, которые разрабатывает НАТО. Альянс распространил подробные, строго засекреченные списки вооружений и других возможностей среди правительств стран-членов, которые обсудят руководители оборонных ведомств в Брюсселе в среду.

Списки, известные как цели возможностей, были широко одобрены союзниками и, вероятно, будут подписаны на встрече министров обороны в Брюсселе в начале июня, по словам людей, знакомых с обсуждениями. Это оставит лишь необходимость формального принятия на саммите в Гааге 24-25 июня.

Ожидается, что саммит будет короче предыдущих встреч и будет посвящен расходам и промышленному росту, завершившись короткой декларацией, по словам европейских дипломатов. Один дипломат сказал, что темой будет альянс, а не будущее Украины.

"Скептицизм Трампа относительно членства Украины в НАТО пока снял этот вариант со стола - и продолжение обещания НАТО выделить 40 миллиардов долларов на поддержку пострадавшей от войны страны, составленной в прошлом году, также не обсуждалось", - пишет издание.

Другая инициатива Рютте на столе включает пересмотр эффективности и внутреннего управления альянса, говорят люди, знакомые с обсуждениями. Попытка перетряски может понравиться президенту США, сказал один человек.

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