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Spiegel узнал об угрозах, что Трамп может не приехать на саммит НАТО

Киев • УНН

 • 482 просмотра

Военные чиновники Германии обеспокоены требованиями посла США в НАТО об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП. Он угрожает, что Трамп не приедет на саммит, если требования не будут выполнены.

Spiegel узнал об угрозах, что Трамп может не приехать на саммит НАТО

Немецкое издание Der Spiegel узнало об угрозах американской стороны, что президент США Дональд Трамп может не приехать на саммит НАТО в июне, если члены Альянса к тому времени не предпримут никаких действий по выделению денег на оборону, в то время как США требуют довести их до 5% ВВП, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, уже некоторое время военные чиновники министра обороны Германии Бориса Писториуса присылают тревожные сообщения в Берлин из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Конфиденциальные отчеты часто сосредоточены на Мэттью Витакере, назначенном Трампом послом в НАТО. В каждом раунде он требует: партнеры по НАТО должны наконец согласиться тратить не только два, а пять процентов своего ВВП на оборону в будущем, отмечает издание. Пять процентов – это примерно 215 миллиардов евро для Германии

"Сначала немцы считали, что американцы не совсем серьезно относятся к пяти процентам, что это лишь тактика переговоров. Теперь они верят Витакеру на слово. Даже тогда, когда он пригрозил, что Трамп не приедет на саммит в июне, если другие страны НАТО к тому времени не предпримут никаких действий по выделению денег", - говорится в публикации.

Рютте предложил увеличить оборонные расходы НАТО до 3,5% - Reuters02.05.25, 20:15 • 6388 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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