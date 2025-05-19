путін може стати ще небезпечнішим після завершення війни в Україні - західні спецслужби

Завершення війни в Україні може стати новим етапом загроз з боку росії. Близько 800 тисяч російських військових, у разі перемир’я, можуть бути передислоковані до білорусі та кордонів Фінляндії, Норвегії і балтійських країн. Про це повідомляє УНН з посиланням на BILD.

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У разі закінчення бойових дій в Україні загроза для нас зросте – заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур у коментарі виданню.

За його словами, близько 800 тисяч російських солдатів у разі перемир’я не повернуться додому, а отримають нові накази.

Як дізнався BILD, західні розвідки припускають, що в такому випадку росія може оперативно перекинути війська до кордонів Фінляндії, Норвегії, балтійських країн та білорусі, фактично – до рубежів Польщі. За оцінками спецслужб, інфраструктура для цього вже підготовлена, і реалізації таких планів наразі заважає лише війна в Україні.

Джерело видання зазначає, що Москва може скористатися навчаннями "Захід-2025" для переміщення сил до білорусі.

Якщо перемир’я відбудеться найближчим часом і росія буде впевнена в його надійності, вона може перекинути війська до білорусі під час навчань "Захід-2025" - йдеться в публікації.

Аналогічний сценарій було реалізовано в 2021 році, коли під прикриттям маневрів росія розмістила армію поблизу українських кордонів. Цього разу, попереджає джерело, потенційними цілями можуть стати Литва або Польща.

Звичайно, ми всі хочемо, щоб в Україні настав мир. Але треба чесно сказати: якщо війна продовжиться, "Захід-2025" залишаться лише маневрами, оскільки ключові сили будуть зайняті в іншому місці. Якщо ж вона закінчиться за умов росії, "Захід" може стати початком нової війни проти нас – резюмував співрозмовник BILD.

Ще один західний чиновник попереджає: "росія сприймає слабкість як можливість нових завоювань. Після Грузії був Крим, потім Донбас, потім Україна. Якщо ми дамо Путіну зрозуміти, що він може зберегти анексовані території, він вибере собі наступну, більшу мету".

Довідково

росія та білорусь у вересні 2025 року збираються провести на території білорусі спільні військові навчання "Захід-2025". За даними розвідки НАТО, у навчаннях візьмуть участь близько 100 тисяч військових.

Естонія готується до війни з росією, яку НАТО сподівається стримати - Euractiv